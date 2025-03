Tři desítky stavebních úřadů, které spustily stavební řízení v režimu takzvaného technologického by-passu, mají za sebou dva týdny zkušebního provozu. Po zpackané digitalizaci stavebního řízení se ukazuje, že propojení nové platformy s desítkami let starými počítačovými systémy funguje. Úředníci se však nevyhnou návratu do počítačového dávnověku, když musí například došlé žádosti ručně přepisovat do svých počítačových systémů.

