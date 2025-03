Příčinou pátečního vykolejení cisteren v Hustopečích nad Bečvou byla zřejmě vysoká rychlost vlaku. Ten následně na prvních výhybkách stanice vykolejil. HN na to upozornily už v pondělí, kdy získaly a ověřily data z GPS systému lokomotivy. Nyní vše potvrdil oficiální rozbor rychloměru. Vlak podle něj vjel do stanice rychlostí 95,2 kilometru za hodinu. Návěst přitom nařizovala čtyřicítku.

Vykolejený vlak s celkem 17 cisternovými vozy převážel benzen z chemičky Deza. Následný, na české železnici nebývale rozsáhlý požár zasáhl 15 z nich. Škoda se odhaduje na skoro čtvrt miliardy a důležitá trať na Slovensko je už týden uzavřená.

Podle rozboru z rychloměru strojvedoucí vlak poměrně rychle rozjeli na rychlost blízkou limitu tratě, který je 100 kilometrů za hodinu. A i když je na vjezdu do stanice upozorňovalo návěstidlo, že mají brzdit na 40, rychlost se prakticky nesnížila.

To by znamenalo skoro s jistotou vinu strojvedoucího. Respektive strojvedoucích – podle informací HN s ním byl na stanovišti i instruktor a zřejmě ještě jeden další zacvičující se strojvedoucí. Drážní inspekce ale zároveň stále nevylučuje ani technickou závadu na brzdě, která by podobnou situaci také mohla způsobit, i když pravděpodobnost je zřejmě výrazně menší.

Z několika vykolejených cisteren vytekl benzen a spolu s vodou ze zásahu hasičů vytvořil toxickou směs, která kontaminovala okolí vykolejeného vlaku. Štěrkový násep pod kolejemi i okolní zeminu tak bude potřeba zřejmě odtěžit. Sanace lokality podle odborníků může zabrat dva roky.

Z 1020 tun benzenu, který vlak vezl, se do chemičky vrátilo jen 360 tun. Část ve dvou nepoškozených cisternách, část po odčerpání z těch méně poškozených. V den nehody bylo na místě asi 180 hasičů a i teď jich škody odklízí každý den více než sto.