O tom, že kvalitní krmiva přispívají k lepší kondici našich domácích mazlíčků, ale mnohdy mají i významný vliv na jejich zdraví, není samozřejmě sporu. Stejně jako u lidí i u nich na kvalitní a zdravé výživě záleží. O trendech ve stravování psů a koček hovoří výživový specialista Martin Kváš, zastupující předního českého výrobce krmiv pro psy a kočky – společnost VAFO Praha. Mezi krmiva, která tato firma produkuje, patří známé značky, jako jsou například Brit, Carnilove nebo Sam’s Field.

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti výživy psů a koček?

V posledních desetiletích se přístup k jejich stravování výrazně změnil. Doba, kdy byli krmeni převážně zbytky z našich stolů, je dávno pryč a první granulovaná krmiva dnes nahrazují sofistikované receptury vycházející vstříc individuálním potřebám jednotlivých zvířat.

Co si máme představit pod pojmem individuální potřeba?

Stejně jako u lidí správné stravování významně ovlivňuje fyzickou zdatnost, imunitní systém a trávení. U psů a koček pak i kvalitu srsti a celkovou pohodu. Základem jejich dobré kondice je vyvážená strava, která odpovídá věku, plemeni, velikosti, zdravotnímu stavu a životnímu stylu. A stejně jako u lidí jsou tyto potřeby specifické. Bavíme se zde o několika výživových variantách, od krmiv pro zdravé jedince až po speciální krmiva typu veterinárních diet.

Chovatelé začínají studovat složení krmiv a vybírají je například podle obsahu bílkovin. Je to tak správné?

Požadavky na obsah bílkovin jsou za normálních okolností u zvířat stejné, bez ohledu na věk, velikost těla či životní styl. Bílkoviny jsou klíčové pro udržení svalové hmoty, regeneraci tkání a správnou funkci organismu v každé fázi života. Ale je nutné dbát i na kvalitu bílkovin v krmivu. Živočišné bílkoviny mají obecně lepší složení než ty rostlinného původu. Co se může měnit, je požadavek na obsah tuků v závislosti na tělesné kondici a úrovni aktivity konkrétního zvířete. Zásadní vliv na tělesnou kondici a celkové zdraví má správný poměr bílkovin, tuků a sacharidů. Požadavky na tento poměr se mění pouze při speciálních podmínkách, jako je onemocnění, specifické druhy aktivity nebo silná obezita. Pochopení role těchto tří hlavních složek stravy je klíčem k udržení optimální fyzické kondice. Mnoho chovatelů už začíná mít povědomí o tom, že je důležité sledovat složení krmiva, stejně jako sledují zdravotní stav a kondici svého mazlíčka. Jsem v kontaktu se stovkami chovatelů a společně řešíme specifické problémy jejich mazlíčků. Je dobře, že si uvědomují, jak významným nástrojem k udržení zdraví a kondice může strava být.

Věnujete se především výzkumu zdraví a optimální kondice u psů. Jak takový výzkum probíhá v praxi a jaké jsou jeho výsledky?

Vliv výživy na kondici psů sleduji v jejich běžné populaci. U každého psa zařazeného do výzkumu jsme zjišťovali jeho aktuální kondici. Podle ní byla spočítána potřeba živin u konkrétního jedince a následně navržena jeho optimální výživa. Krmivem, které nejlépe odpovídá fyziologickým požadavkům všech psů ve sledování, jsou holistická krmiva Carnilove s recepturami Salmon a Carp & Trout. Jednotliví chovatelé následně dostali doporučení správné krmné dávky příslušného krmiva. V rámci výzkumu byli sledovaní psi rozděleni do dvou skupin podle kondice. První skupina zahrnuje jedince s hmotností pod optimem, druhá pak ty s hmotností nad optimální hodnotou. První skupina dosáhla požadovaného zvýšení BMI z 13,3 na 17,1 během tří měsíců. Skupina pejsků, kteří potřebovali váhu naopak snížit, se z BMI 24,9 během čtyř měsíců dostala na hodnotu 19,6. Díky správně zvolenému krmivu tak došlo k žádoucí úpravě hmotnosti, která jim zaručí zdravější život. Podobným způsobem sledujeme vliv krmiva a jeho dávkování na měnící se kondici a zdraví.

Co dalšího je nutné v krmivu sledovat kromě správného poměru bílkovin, tuků a sacharidů?

Z dlouhodobého hlediska se stejně jako v oblasti lidské výživy vracíme k přírodě a zařazujeme do výživy psů i koček řadu naturálních benefitů. Ať již jsou to byliny, ovoce, nebo třeba části korýšů, obsahující mastné kyseliny a vitaminy. Pomocí minerálů, vitaminů či probiotik mohou mít krmiva i výživové doplňky své speciální funkce. Lze jimi ovlivňovat stravitelnost, imunitu či zdraví kůže a srsti. Do výživy domácích mazlíčků tak zařazujeme například kokosový olej, heřmánek, kolagen nebo kurkumu. Těch možností je mnoho a tento přístup kombinuje aktuální vědecké poznatky s léty prověřenou funkčností jednotlivých přírodních složek. Samozřejmě záleží na poptávce konkrétního chovatele. Existují prémiová krmiva udržující dobrý zdravotní stav zvířete, superprémiové varianty, jež reagují třeba na potřebu hypoalergenní stravy. V kurzu jsou také holistické receptury s vysokým obsahem masa. Záleží tedy na tom, jaký přístup konkrétní pes či kočka vyžaduje. Důležité je také to, co vyhovuje chovateli, protože i to je součástí výběru krmiva – zda je pro chovatele dostupné a vyhovuje mu jeho složení, nebo chcete‑li nutriční filozofie a cena.

Foto: Vafo Praha

Jak do toho všeho zapadá technologie výroby krmiv?

Rozvoj technologií, které umožňují zpracovávat nové suroviny nebo ingredience, s vývojem nových krmiv samozřejmě úzce souvisí. Je to pár desítek let, kdy technologičtí odborníci v naší společnosti stavěli první extrudér, tedy stroj na výrobu granulovaného krmiva. Dnes již máme technologii, která zpracovává krmivo z masa v čerstvé formě, a každé krmení se tak proměňuje v nadstandardní chuťový zážitek. Granule si totiž díky šetrnému zpracování zachovávají původní výživové vlastnosti masa, tedy i vyšší využitelnost původních nutričních parametrů. Chutnost u takového krmiva je až o 70 procent vyšší než u běžných krmiv. Mezi novinky ve výrobě stravy pro domácí mazlíčky patří také technologie sušení mrazem. Pochoutky z masa sušeného mrazem si uchovávají mimořádné senzorické vlastnosti, a neodolatelně tak voní i chutnají. Na krmivo s obsahem čerstvého masa i na mrazem sušené pamlsky jsme měli tak dobré ohlasy, že nás to inspirovalo ke vzniku speciálních receptur označovaných jako Brit Care Mini Raw Delights pro psy malých plemen se sklony k vybíravosti. Mix těchto granulí a mrazem sušených kousků masa například ve variantě krůtího masa a krevet byl ještě před několika lety nemyslitelná varianta. Takže výzkum i rozvoj technologických možností jdou ruku v ruce s možností výroby lepší a chutnější stravy či kvalitnějších výživových doplňků pro domácí mazlíčky.

Co je pro zdraví psů a koček nebezpečné nebo krajně nevhodné?

Někteří chovatelé stále krmí svá zvířata stravou, kterou jedí oni sami. V řadě případů to však má na zdraví konkrétního psa či kočky velmi negativní dopady. Lidská jídla bývají velmi často sladká, slaná nebo hodně kořeněná. To jsou látky, se kterými si organismus zvířat neumí poradit. Taková jídla mohou u zvířat vyvolávat vážné poruchy trávení.

Jak se projevuje humanizace koček a psů ve výživě?

Humanizace je trend, kdy jsou zvířata srovnávána s lidmi. Do značné míry je to trend pozitivní. Chovatel se svému zvířeti snaží zajistit „lidskou“ kvalitu života. Provozuje s parťákem nejrůznější sporty, chodí s ním na výlety a pravidelně se stará o zdraví či pohodu zvířete. Problematická ale může být snaha chovatele krmit své zvíře podle lidských standardů a potřeb. Je nutné si uvědomit, že psi a kočky mají nároky na živiny jiné než lidé.

Jaké zdravotní problémy související s výživou aktuálně chovatelé nejčastěji řeší? Jsou to alergie, nebo právě zmiňovaná obezita?

Největším problémem u domácích mazlíčků je v současnosti jejich hmotnost. Podle mého sledování trpí v Česku nadváhou či přímo obezitou 56 procent psů a 80 procent koček. Špatná kondice má pak často za následek vážné poruchy zdraví. Nadměrnou hmotností trpí nejen pohybový aparát, ale i srdce a celý oběhový aparát.

