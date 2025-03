Zabrzděná ekonomika eurozóny, především Německa, byla v posledních letech pro Česko přítěží. I když se tuzemským exportérům dařila částečná reorientace na mimoevropské trhy, Česko je nadále na Německu nejzávislejší zemí na světě, byť Rakousko následuje v těsném závěsu.

Ze světových input output tabulek pro rok 2020 lze odhadnout, že německá finální poptávka (spotřeba a investice) tvoří přímo a nepřímo 7,6 procenta českého HDP a německý export do zbytku světa přidá odhadem dalších 1,7 procenta. Vzhledem k tomu, že na celkové zahraniční poptávce závisí přes 39 procent ekonomiky České republiky, tak s Německem je svázána téměř jedna čtvrtina tohoto objemu.

Poté co od německých představitelů zaznívá záměr rozvolnit pravidla dluhového financování a zahájit investiční boom odpálením „fiskální bazuky“ ve výši 500 miliard eur (11,6 procenta německého HDP) a dále urychleně zvyšovat investice do obrany z 1,8 procenta dejme tomu na tři procenta HDP, může se nám závislost na Německu zase začít vyplácet.

Pokud by investice do infrastruktury byly rozloženy na 10 let a ke zvýšení výdajů na obranu mělo dojít už v příštím roce, jednalo by se o fiskální impulz okolo 2,4 procenta německého HDP, resp. 3,3 procenta německé vnitřní poptávky. To by se přes zmíněnou závislost Česka na německé poptávce a další kola multiplikačního procesu přetavilo do dodatečného růstu českého HDP o cca 0,3 procentního bodu. Není to moc, ale pomohlo by to vykompenzovat větší část dopadu případných 20procentních plošných cel USA.

Je navíc pravděpodobné, že k německému investičnímu boomu financovanému na dluh se připojí i další země chřadnoucí Evropy. Můžeme se tak možná těšit na léta zvýšeného ekonomického růstu, ale i vyšší inflace a úrokových sazeb, než jsme si ještě před měsícem dokázali představit. Můžeme jen doufat, že výdaje budou vynaloženy účelně a efektivně na všestranné posílení Evropy v kontextu hrozící války. Ať ty dluhy za to stojí.