Samozřejmě, mohlo to dopadnout i hůř. Ale nedopadlo, takže historka, kdy do Poslanecké sněmovny přišel poradce exministryně spravedlnosti za ANO Heleny Válkové s pistolí, kterou následně zapomněl na záchodě, a vzápětí zapomněl, na kterém záchodě to bylo, zůstane pouze součástí zlatého fondu sněmovního bizáru. Přesto v ní můžeme objevit minimálně dvě užitečná poučení.

První se týká hnutí ANO. Andrej Babiš neustále tvrdí, že jeho formace je zásadně odlišná od „tradičních“ stran. Že nemá skandály, že si lidi pečlivě vybírá, že mu jde o kvalitu. Tady názorně vidíme, že je to nesmysl.

Osoba jménem Martin Suchánek, která pistoli do sněmovny dotáhla, šéfovala klubu zastupitelů ANO v Praze 7. Kariéru v ANO dělal Suchánek i přesto, že je v několikanásobné exekuci a že má trvalé bydliště na umělé adrese. Poslankyně Válková si ho ve finále, patrně z nedostatku jiných možností, dokonce vybrala jako bezpečnostního experta. Teď je snad už každému jasné, že vnitřnosti hnutí ANO jsou naplněny roztodivným obsahem.

Druhé poučení je varovnější.

Osoba jménem Martin Suchánek vlastní legálně střelnou zbraň. Zároveň je to zjevně osoba s nízkým právním vědomím (nošení zbraní ve sněmovně je zakázáno), s nízkou mírou spolehlivosti (zapomenout zbraň na záchodě je přinejmenším podivné) a s nulovou úrovní osobní integrity (o svém činu Suchánek lhal). Otázka tedy zní: Jsou u nás opravdu nastaveny požadavky pro držení a nošení zbraní optimálně? Tato osoba zbrojní průkaz zjevně nikdy získat neměla. A pokud o něj nyní nepřijde, tak je něco úplně špatně.

Ale nakonec raději zpět ke sněmovnímu bizáru. Bylo ho už požehnaně. Například poslanec Kott se kdysi opil tak, že prošvihl hlasování, načež ho vyhodili z ODS. Poslanec Vondráček se rozjařil tak, že se vyšvihl na sněmovní lavici s kytarou, načež ho nevyhodili z ANO. Poslanec Lubomír Volný, řečený „Flákanec“, vyvolal rvačku. Někdo nedávno na sněmovní toaletě sjížděl kokain a neuklidil po sobě. A traduje se, že lidovecký poslanec Pavel Tollner před lety obcházel po večerech poslanecké lavice s kropenkou, aby ze sněmovny vyhnal ďábla.

Jistě to byl dobrý pokus. Ale jak je vidět z posledního, pistolového případu: pokud na sebe bere ďábel i podobu okázalé blbosti, úplně se to nepovedlo.