Zbývají tři měsíce. Šibeničně krátká doba na to, co je během ní potřeba stihnout. Sedm veteránů se musí připravit na nejtěžší cestu svého plechového života. Tatra 603, Škody Octavia z roku 1961 a 1962, Škoda 100, Škoda 120, Toyota Celica ST a Ford Mustang se chystají na odvážnou výpravu z Prahy do Ósaky s cílem zaparkovat před českým pavilonem na mezinárodní výstavě Expo 2025. Posádky chtějí volně navázat na expedici Sakura 1970.

Tehdy se na první Expo v Ósace dostala skupina československých cestovatelů částečně pěšky a stopem. Japonsko vyhlásilo soutěž, že ocení posádky, které na výstavu dorazí z největší vzdálenosti a nejzajímavějším způsobem, a přihlásily se tři týmy. Nizozemci jeli na kolečkových bruslích, Italové letěli balonem, ale ani jeden se tam nedostal. Jenom parta čtyř Čechů to zvládla. Poslední žijící z nich, Zdeněk Thoma, který se pro cestování celoživotně nadchl, drží nad novodobou expedicí záštitu.

