Má to být jedna z výroben, na kterých budou stát plány na rozmach vodíkových pohonů v Česku i v německém příhraničí – závod v průmyslové zóně Triangle poblíž Žatce. Osm elektrolyzérů o příkonu 40 megawattů má být schopných vyprodukovat 17 tun čistého vodíku denně. Pro představu: to je zhruba tolik, co spotřebuje 20 tisíc osobních aut, která denně najedou 100 kilometrů.

Firma For H2Energy, která projekt chystá, přitom původně plánovala v Trianglu vyrábět o dva řády méně vodíku a na elektrolýzu vody používat elektrickou energii z vlastní fotovoltaiky. Teď ale plán zásadním způsobem mění a požádala o nové povolení EIA.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak to souvisí s potřebou regulovat elektrickou síť.

A proč už vlastní fotovoltaika nedává smysl.