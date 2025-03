Počet seniorů v populaci rychle poroste. Teď jich v Česku žije více než 2,2 milionu, do konce 50. let se ale jejich počet vyšplhá na tři a čtvrt milionu a nejpočetnější skupinou obyvatel se stanou sedmdesátníci. Stárnutí populace na jednu stranu ukazuje, že jsme vyspělá společnost, protože stejný trend nastává i v ostatních západních zemích, na stranu druhou jsou s tím spojené problémy – a to nejen důchodová reforma. U řady z nich přitom státu chybí účinný plán, jak je vyřešit.

Jednou z palčivých otázek je stárnutí lékařů, ale i dalších zdravotnických profesí, kvůli kterému v následujících letech hrozí jejich nedostatek. Ministerstvo zdravotnictví v únoru proto ve spolupráci s resortem školství připravilo vládní program. Ten zajistí navýšení kapacit vzdělávacích oborů pro nelékařské zdravotnické profese na vysokých školách minimálně o 20 procent. „Školy dostanou už letos více prostředků na přípravu rozšířených přijímacích řízení a dlouhodobé financování programu na dvanáct let,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Potřeba ale budou také pečovatelé a sociální pracovníci – věková struktura zaměstnanců v sociálních službách se blíží k 50 rokům – a také domovy, kde se o seniory budou starat.

Chybět má (nad předpokládaný růst kapacity dosavadním tempem) 15 tisíc lůžek, 16 tisíc pracovníků v sociálních službách a 70 miliard korun na zajištění nezbytného chodu zařízení, která pečují o seniory. Tomáš Wiedermann z vedení společnosti BCG upozorňuje na to, že Česko dosud nezvolilo žádnou adekvátní strategii řešící tento problém.

Méně dětí, více problémů

Stárnutí a ubývání populace způsobuje nejen to, že se dožíváme vyššího věku, ale také fakt, že přibývá mladých párů, které odkládají početí potomka nebo děti vůbec nechtějí.

Loni se v Česku narodilo jen 84 tisíc dětí, ještě před pěti lety bylo novorozenců o 30 tisíc více. V budoucnu to nemá být jinak, nyní se jedné ženě v průměru rodí 1,45 dítěte, do budoucna ve své projekci Český statistický úřad plodnost odhaduje na 1,5 dítěte. Což na udržení současné jedenáctimilionové populace a ani na udržení věkového průměru na 43 letech nestačí.

Dle řady studií a výzkumů se mladí lidé obávají, že by jim výchova dětí bránila v jejich oblíbených činnostech. Chtějí se raději vzdělávat, budovat kariéru či cestovat než pečovat o dítě. Kromě toho stále přetrvává i nejistota ohledně bydlení, které je stále dražší a méně dostupné, mění se geopolitická situace, globální oteplování postupuje nad očekávání rychle.

Z bytové krize by mladé mohlo dostat uvolnění nemovitostí, které v současné době vlastní senioři. Společnost Flat Zone nedávno spočítala, že lidé starší 70 let vlastní přes 367 tisíc bytů a takřka půl milionu rodinných domů. Pokud by se v dohledné době dostaly na trh, může to v některých lokalitách vést k poklesu cen.

Stárnoucí Česko Stáhněte si přílohu v PDF

Stát prozatím nepomáhá

Přesvědčit mladé, aby měli děti, se zatím příliš nedaří. Současná vládní koalice jako možné řešení, které ovšem doposud nepředložila, vidí daňové úlevy pro mladé rodiny, dostupnější hypotéky a celkově aktivnější politiky vlády směrem k levnějšímu bydlení. Uplatňovat tento přístup v praxi se jim ale zatím příliš nedaří. Naposledy například v lednu přes Senát neprošlo takzvané hlídačkovné, které mělo přispívat studujícím s malými dětmi na hlídání třeba během přednášek nebo zkoušek.

Stát by se měl také snažit co nejvíc podporovat prevenci a zdravý životní styl obyvatel, aby prodloužil dobu, kterou senioři prožijí ve zdraví. V porovnání s jinými západními zeměmi na tom Česko není moc dobře. Statistiky udávají, že téměř polovinu všech úmrtí v Česku v roce 2019 lze připsat rizikovým faktorům chování – hlavně špatné stravě (23 procent všech úmrtí), kouření (20 procent) a konzumaci alkoholu (6 procent). Stát by se měl zaměřit na vzdělávání obyvatelstva a informační kampaň.

Posledním způsobem, jak se s nepříznivým demografickým trendem vyrovnat, je spolehnout se na migraci. Podle OSN v roce 2020 představovali mezinárodní migranti téměř 19 procent lidí v produktivním věku obyvatelstva zemí s vysokými příjmy.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stárnoucí Česko.