Herní studio SCS Software, které stojí za kultovní kamionovou hrou Euro Truck Simulator 2, loni zažilo rekordní rok. Tržby přes miliardu korun se ziskem bezmála 600 milionů dělají z firmy jeden z nejprofitabilnějších podniků v celé zemi.

„Máme za sebou pár opravdu dobrých let. Jsme v tuto chvíli tak ziskoví, že nestíháme investovat ani sami do sebe. To potřebujeme změnit. Lákají nás například investice do technologií,“ nastiňuje generální ředitel herního studia Pavel Šebor plány, kudy se vydat. Společně se svým bratrem Petrem a Martinem Českým tvoří trojici spolumajitelů, která nyní dělá kroky k vytvoření jakéhosi „family officu“. Ten bude dále diverzifikovat portfolio studia nad rámec vývoje počítačových her.

Ohromný úspěch firmy ale nebyl zadarmo. Zejména v počátcích trojice pracovala na hrách i 70 hodin týdně a prakticky nevěděla, co je volný čas. Jak sám Šebor přiznává, toto a také stres, jemuž byl v roli vrcholného manažera vystaven poslední desítky let, přispěly k tomu, že před dvěma lety těsně po padesátce prodělal infarkt, jenž ho málem stál život. „Došlo mi, že jsem se podruhé narodil. Dnes se snažím víc vyklidnit. Uvědomit si, že tolik nezáleží na jednotlivostech a technikáliích jako na dobrých mezilidských vztazích. Na tom, jak člověk stráví další den, který může být jeho poslední. Tento pozitivní přístup se snažím přenášet i do firmy,“ říká.

Jaký byl loňský rok z pohledu finančních výsledků?

Byl hodně dobrý, náš rekordní. Přes čtyři miliony prodaných her a více než 10 milionů DLC (rozšíření, typicky mapové, jež si lze do hry dokoupit – pozn. red.) znamenalo na tržbách 1,3 miliardy korun a zisk skoro 600 milionů. Rosteme, o rok dříve jsme se pohybovali okolo jedné miliardy. Výsledek hospodaření mohl být ještě vyšší, ale loni jsme se zařizovali v nových kancelářských prostorech a to znamenalo poměrně masivní náklady.

