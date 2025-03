Jak hodnotíte vaši loňskou sezonu?

Mohu ji označit za velmi úspěšnou. Zaznamenali jsme silný nárůst nových dražitelů, jejichž počet již přesáhl čtyři a půl tisíce. Zvyšující se zájem kopíruje pozitivní reference sběratelské komunity, která oceňuje naši pečlivou dramaturgii zaměřenou na kvalitní umělecká díla.

Zvýšená poptávka se týkala například děl malíře Josefa Hlinomaze, kterých jsme v minulém roce měli v nabídce hned několik. Tradičně vyhledávaná jsou v našich aukcích díla sochaře Olbrama Zoubka, obrazy Kamila Lhotáka či ilustrace Zdeňka Buriana. Enormní pozornosti se těšilo velkoformátové plátno Františka Foltýna v říjnové aukci, vzniklé ve sběratelsky vyhledávaném období třicátých let. Zajímavou novinkou byla prosincová dobročinná aukce pro Šatník Nory Fridrichové, projekt zaměřující se na podporu rodičů samoživitelů.

Co byste poradil těm, kteří chtějí sbírat umění jako investici?

Zásadní je dávat si pozor na pravost kupovaných děl. Aspekt pravosti je pro naši aukci a její dobré jméno zcela zásadní. Aukce aukcí spolupracuje s předními odborníky na jednotlivá období dějin umění. Díla dohledáváme v odborné literatuře a katalozích výstav. Důležitá je pro nás především provenience.

Mohu přidat ještě moje osobní doporučení, a to nespekulovat a sbírat jen to, co se vám opravdu líbí. Udržujte si přehled a rozšiřujte si obzory – navštivte i výstavy a expozice, které nejsou ve vašem primárním hledáčku. Možná objevíte něco zcela nového, co byste do sbírky rádi zařadili nebo co ovlivní vaše směřování. I my se snažíme naší nabídkou dražitele inspirovat a nabízet nová témata, styly a autory.

Zájemci si u vás mohou nechat své předměty po zaslání fotografií zdarma ohodnotit. Stává se často, že lidé ani netuší, jaké poklady doma mají?

Ano, to se stává, mám v paměti několik příběhů. Pro majitele takového díla může být velmi zajímavé jeho zhodnocení. Musím ale upozornit, že se dějí překvapení i v opačném směru. Majitelé považují svůj majetek za naprostou raritu a po prozkoumání můžeme zjistit, že jde například pouze o reprodukci či falzum.

Pro únorovou aukci jste připravili výjimečnou kolekci výtvarného umění 19. a 20. století, kterému dominovalo plátno Františka Foltýna. Máte podobné želízko v ohni i pro další aukci?

Hlavním tahákem dubnové aukce je geometrický reliéf od ikonického malíře a sochaře Stanislava Kolíbala. Za pozornost jistě stojí i Tyčový variabil od Radoslava Kratiny. Zcela mimořádné je monografované dílo Josefa Hlinomaze Elektrifikace vesmíru.

Za zajímavé považuji dvě kresby od Toyen z francouzské sbírky herce a překladatele Georgese Goldfayna. Ty, ač malé rozměrem, mohou zaujmout svou precizností. Stejnou působivost má i dílo Františka Kupky Vidění alkoholikovo. Příznivci krajinářské školy si přijdou na své u obrazu Julia Mařáka Krajina se zříceninou, který byl vystavený na jeho souborné výstavě v roce 1950.

Co dalšího připravujete v tomto roce?

Do roku 2025 jsme vstupovali jako osvědčená internetová aukční síň, která chce dále předkládat nabídku zajímavých děl zejména českého umění. Doufáme, že díky pozitivním referencím se o nás dozvědí další potenciální dražitelé a sběratelé. Všechny rádi přivítáme v naší galerii na Maltézském náměstí.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.