Jaká byla vaše loňská sezona?

Pro nás v Etcetera Art byla velmi úspěšná. Pořádali jsme dvě plánované aukce současného umění a na kvalitu nabízených položek jsme měli velmi pozitivní reakce, a to nejen z řad odborné veřejnosti. Vedle aukčních aktivit jsme v rámci výstavního programu představili jak etablované umělce Jana Hendrycha či Jiřího Davida, tak generačně mladší umělce a umělkyně – Natalii Perkof, Danielu Mikuláškovou, Samuela Pauča nebo čerstvého laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého Dominika Adamce.

Zaměřujete se převážně na české současné a poválečné období? Jak se tomu segmentu daří?

Aukční výsledky ukazují, že segment poválečného umění je stále prodejně úspěšnější. Myslím ale, že stoupající zájem sběratelů o současné umění pořád roste, což nás samozřejmě velmi těší. U nás v Etcetera Art momentálně vnímáme zejména zvýšený zájem o umění 80. let. Je ale zřejmé, že tato nálada koresponduje s naším vlastním nastavením a s projektem, na kterém jsme s kolegou Miroslavem Jiřelem momentálně pracovali.

O jaké současné autory je nyní největší zájem?

Ani tentokrát pro vás nemám jednoduchou odpověď ani návod, jak výhodně investovat. Samozřejmě některé trendy jsou čitelnější, ale každý galerista bude mít jiné zkušenosti a zřejmě i jiná doporučení. Ostatně největší zájem a rekordní prodeje nemusí zaručeně korespondovat s tím nejkvalitnějším, co galerijní nebo aukční trh nabízí. Jak víme, trh s uměním ovlivňuje značné množství subjektivních faktorů.

Na konci roku jste uzavřeli prostor na Hradební ulici. Kde vás momentálně zájemci o umění najdou?

Aktuálně řešíme stěhování v rámci Prahy, a to do nově zrekonstruované galerie na Smetanově nábřeží. Jde o elegantní sály v historické budově, jež nabízí velkorysé dvoupodlažní prostory, které budou dramaturgicky odděleny. Kromě připravovaných výstav zde budou probíhat i samotné aukce. Adekvátní místo v tomto objektu najde i patřičný galerijní depozitář. Od tohoto přesunu do atraktivní lokace si slibujeme větší zájem návštěvníků i to, že náš zápis na kulturní mapu Prahy bude zřetelnější.

Investice do umění Stáhněte si přílohu v PDF

Na jaká díla se můžeme těšit na vaší již 20. aukci?

Pro nás to bude akce sváteční a spojená se symbolickou změnou adresy. Na její přípravě momentálně pilně pracujeme. Těšíme se, že se nám opět podaří nasbírat zajímavá a pro tuto jubilejní aukci i adekvátní umělecká díla. Dražitelé se například mohou těšit na rozsáhlou nabídku konceptuálního umění uznávaných českých autorů, mezi nimiž najdete například práce Jiřího Valocha, Václava Stratila, Mariana Pally nebo J. H. Kocmana. Mezi dalšími umělci, kteří pravidelně doplňují naši aukční nabídku, budou Karel Malich, Dalibor Chatrný i Zbyšek Sion.

Co dalšího připravujete pro letošní rok?

Jak jsem zmiňovala už dříve, v první řadě je to nejzásadnější, co momentálně řešíme a připravujeme, rekonstrukce a přesun do nových prostor galerie. Novou galerii představíme začátkem dubna, kdy ve vrchní části otevřeme skupinovou výstavou s názvem Na to je čas připravovanou společně s kurátorkou Janou Písaříkovou. Představí se na ní umělkyně Dita Pepe, Milena Dopitová, Margita Titlová Ylovsky a Jana Bernartová. Současně s nimi budou zastoupení i další umělci – Otis Laubert, Vladimír Kiva Novotný a Tomáš Hrubiš. V suterénní části galerie pak návštěvníci uvidí site‑specific projekt Davida Možného, se kterým dlouhodobě spolupracujeme. Další z plánovaných výstav bude patřit Vendule Chalánkové, a to tentokrát striktně její malířské tvorbě, pro kterou oslovila kurátora Radka Wohlmutha.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.