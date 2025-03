Jak úspěšný byl pro Dorotheum loňský rok?

Máme za sebou rok, který lze považovat za úspěšný, protože se nám podařilo dosáhnout rekordních výsledků hned v několika segmentech naší nabídky – párové obrazy mistra italské renesance Perugina, malba rakouské malířky Marthy Jungwirth i autoportrét Maxe Oppenheimera dosáhly v našich aukcích částek, za jaké práce těchto autorů dosud nikdy nebyly prodány. S velkým potěšením jsem během celého roku sledoval, jak naše nabídka napříč všemi kategoriemi oslovovala i české zákazníky.

Máte možnost srovnávat mezi českým a rakouským trhem s uměním. Jaké jsou rozdíly v trendech a preferencích sběratelů a investorů?

Trendy jsou na obou trzích v podstatě stejné – nejvíce táhne moderní a současné umění. Naše vídeňské aukce jsou více mezinárodní, jak co do skladby jednotlivých katalogů, tak kupujících, ale i pro Rakousko samotné je příznačné, že prim hraje hlavně současné umění. To samozřejmě znamená odklon od tradičních segmentů trhu, jako byly klasické starožitnosti, obrazy starých mistrů nebo díla 19. století. Stále mají své příznivce, obzvlášť ve Vídni je to dobře patrné, ale to, co dnes letí, začíná secesí.

Připravujete i pro letošní rok poradenské dny?

Momentálně domlouváme termín poradenských dnů v Praze s naší expertkou na obrazy 19. století. Naše společná listopadová návštěva Brna dopadla nad očekávání dobře a podařilo se nám získat řadu zajímavých prací, převážně zahraničních autorů. Pokud vše půjde podle plánu, měla by do Prahy dorazit v průběhu června. S naší pražskou expertkou na šperky se chystáme na květnový termín v Brně a červnový v Ostravě.

Investice do umění

Dorotheum pořádá ročně stovky aukcí v desítkách prodejních kategorií. Jaké nyní vzbuzují největší zájem investorů?

Pokud se budeme bavit vysloveně o investorech, pak to jsou především aukce moderního a současného umění. Stranou ale nemohou zůstat ani aukce mincí, které jsou ze segmentu sběratelských předmětů momentálně asi nejžádanější. Především pokud jsou v nabídce opravdové rarity a unikáty, na které se investoři zaměřují a soupeří o ně se sběrateli.

Co dalšího připravujete v nadcházejícím období?

Moc se těším na aukci obrazů 19. století v rámci aukčního týdne Classic Week, která se koná 28. dubna. Podařilo se nám na ni získat řadu hezkých bohemik – práce Augusta Piepenhagena a jeho dcery Charlotty, Leopolda Stephana, Adolfa Chwaly, Zdenky Braunerové či hned pět obrazů Ernsta Gustava Doerella z jedné evropské sbírky. Na přelom března a dubna proto připravujeme výstavu vybraných prací z této aukce v naší pražské kanceláři, samozřejmě s důrazem na nabízená bohemika. Také doufám, že se podaří dotáhnout do úspěšného konce akvizice, se kterými pomáhám kolegům z německých reprezentací, protože v takovém případě nás čekají v pražské kanceláři velmi zajímavé předaukční výstavy. Na konec září plánujeme výstavu prací Zorky Ságlové v rámci pražského týdne umění.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Investice do umění.