Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) posuzuje vstup Renáty Kellnerové ze skupiny PPF do společnosti Nordic Investors Group (NIG) jejího partnera Tomáše Otruby. Vyplývá to z informace zveřejněné na webu antimonopolního úřadu. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí tak vydá do 20 dnů. Kellnerová s Otrubou v úterý ve společné tiskové zprávě oznámili, že budou společně investovat do nemovitostí.

„Renáta Kellnerová a Tomáš Otruba mají získat společnou kontrolu nad společností Nordic Investors Group. K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti poskytování hotelových ubytovacích služeb,“ uvedl úřad.

Vstup Kellnerové do NIG avizovali partneři v dřívější tiskové zprávě. NIG je od loňska většinovým vlastníkem hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně a podnikatelka ho již spoluvlastní. Otruba se pak v nejbližší době stane spolumajitelem společnosti PPF Hospitality, dceřiné firmy PPF Real Estate, která vlastní největší český hotel Hilton Prague.

V první fázi spolupráce se chtějí oba podnikatelé podle prohlášení zabývat projekty, které jsou zaměřeny na development, hoteliérství a cestovní ruch. Kromě hotelu Harmony v Krkonoších hodlají uskutečnit prostřednictvím NIG i další společné investice v odvětví pohostinství a nemovitostí. V dalších měsících se Otruba chystá podílet jako investiční partner PPF Real Estate i na dalších realitních projektech většinově vlastněných touto společností.

Otruba se zaměřuje na investice do nemovitostí se specializací na hoteliérství. Je členem poradního sboru holdingu Amalar, do kterého dříve Kellnerová s třemi dcerami vložily své akcie PPF. Amalar drží v PPF téměř čtyřpětinový podíl. Zbylé podíly vlastní přímo a nepřímo Kellnerová společně se všemi potomky tragicky zesnulého zakladatele PPF Petra Kellnera.

NIG v minulosti vlastnil společnost Nordic Telecom, loni jej prodal operátorovi O2, kterého vlastní skupina PPF. ÚOHS prodej povolil, podmínil jej ale splněním některých podmínek, které mají zajistit, že nebude narušena hospodářská soutěž.