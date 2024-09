Několik týdnů poté, co se definitivně nedohodla s vlastníkem luxusního hotelu Four Seasons, americkou investiční skupinou Northwood Investors, se Renáta Kellnerová zaměřila na ještě větší hotelový kousek. Podle informací HN minulý týden podala nejbohatší Češka, majitelka skupiny PPF a rodinného holdingu Amalar, nabídku na nákup největšího českého hotelu, jehož cena může být podle předběžných odhadů dvakrát vyšší než v případě zmiňovaného Four Seasons.

