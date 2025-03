Po druhé světové válce si svět a hlavně Evropané zvykli na to, že se planeta řídí předvídatelnými pravidly. I když krutými: viz studená válka a fakt, že Češi uvázli na nesvobodné straně železné opony. Přesto bylo zřejmé, kdo a proč válčí, respektive s kým a jak obchoduje. Po rozpadu Sovětského svazu se centrum globální moci přeneslo do USA, kde zůstalo dosud. Tedy do druhého prezidentského angažmá Donalda Trumpa.

Racionální, velmocensky pauzírující Evropa teď plně probuzena zažívá noční můru. Dánové nechápou, co Trump myslí tím, že USA anektují Grónsko. Kanada nevěří vlastním uším, když o ní Trump hovoří jako o 51. státu své unie. Také lídři muslimských států zprvu žasli, když někdejší realitní magnát s vážnou tváří navrhl vystěhovat více než dva miliony Palestinců z Pásma Gazy, aby v něm mohl vybudovat hotely pro rekreanty. Rychle se ale vzpamatovali, zapojili architekty a předložili vlastní, alternativní, arabský plán včetně pestrobarevných nákresů budoucí gazské reality.

