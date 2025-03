Všechno bylo připravené k tomu, aby si ředitel pražského magistrátu Martin Kubelka v pondělí v devět hodin ráno od primátora Bohuslava Svobody (ODS) převzal dokument o odvolání z funkce. Primátor měl sesazení úředníka, který loni figuroval v několika kauzách, posvěcené od ministerstva vnitra. Ale krátce před pondělní devátou hodinou Kubelka Svobodovi napsal, že ze zdravotních důvodů nemůže přijít.

„Vnímám to jako projev určité neprofesionality, absence respektu vůči úřadu a nezodpovědnosti, které bohužel jen potvrzují některé důvody odvolání,“ poznamenal primátor. A krátce nato nechal do médií rozeslat zprávu, že Kubelku tak jako tak odvolává. Co se bude dít dál?

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jaký bude další postup ohledně odvolání ředitele magistrátu Kubelky?

Proč má Kubelka v pozici skončit?

Jaké jsou za úředníkem kauzy?

Čeho se magistrát obává, proč postupuje tak opatrně?