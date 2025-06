Hned v úvodu si řekněme, že elektrokoloběžky zlo nejsou. Je to vlastně docela zábavný stroj a za určitých podmínek i použitelný dopravní prostředek.

Zlo je nápad posadit na elektrokoloběžky tisíce rozjívených turistů bez přileb a vypustit je do přecpaného centra Prahy. Zlo je nechat provozovatele sdíleného byznysu, aby se jim ty koloběžky povalovaly po chodnících. A největší zlo je ta neskutečná nečinnost pražských politiků, kteří slibovali, že „koloběžky nebudou“. Největší ostudou je v tomto případě přímo primátor Bohuslav Svoboda z ODS.

ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti se v únoru 2023 v koaliční smlouvě zavázali „zavádět autonomní dopravní systémy a podporovat sdílenou mobilitu včetně řešení jejich negativních dopadů“. Konkrétně se v dokumentu uvádí: „Schůdné chodníky bez rozházených koloběžek a zaparkovaných aut. Není možné, aby na chodnících parkovala auta, válela se tam komerční sdílená kola či koloběžky a chodec nemohl volně projít. Posílíme možnost samospráv zajistit, že budou chodníky průchozí, včetně povinností pro komerční provozovatele.“

Bohuslav Svoboda z ODS tehdy jako pražský primátor v rozhovoru pro Aktuálně.cz prohlásil: „Koloběžky z chodníků zmizí.“ A dokonce uvedl i konkrétní způsob: „Abych vyřešil koloběžky v Praze, nemusím mít zákon. Stačí, abych měl náklaďák a dvůr, kam to svezu, a pak to budu vracet majiteli za poplatek za úschovu.“

V červnu 2025 se ukázalo, že primátor Svoboda si žádný náklaďák nesehnal, žádný zákon také nepředložil, a dokonce v pondělí hlasoval proti návrhu sdílené koloběžky zakázat. Stejně jako politici ostatních stran – s výjimkou Pirátů, kteří návrh předložili.

Chyba je ale na straně všech. Hřib navrhoval, aby bylo možné elektrokoloběžky odkládat pouze na veřejných prostranstvích k tomu určených. Provozovatelé by museli mít smlouvy s Technickou správou komunikací, což je městská organizace, a za každé provozované kolo či koloběžku by se platilo 25 korun měsíčně. V případě špatného odložení měl provozovatel dostat pokutu 100 korun a lhůtu na nápravu. Pokud by ji včas neučinil, pokuta by vzrostla na 1000 korun.

Jenže se opět ukázalo, že předseda Pirátů a radní pro dopravu Hřib není – mírně řečeno – silný v komunikaci s ostatními partnery. A ti zase předvedli, že je pro ně důležitější stranické hašteření uvnitř koalice než náprava jednoho z nejviditelnějších nepořádků v hlavním městě. Návrh odmítli s tím, že ho má Hřib přepracovat – a pak se uvidí. Přičemž není jasné, co se má vlastně přepracovat.

Hlavním důvodem nepřijetí návrhu prý byla skutečnost, že Hřib nespecifikoval konkrétní termín, kdy má být nová regulace zavedena. Podle předsedy pražské koalice Spolu Tomáše Portlíka (ODS) se během jednání rady vedla debata o tom, zda má být termín zavedení v srpnu, nebo v říjnu. Proč se ovšem na takové banalitě nedokázala pražská koalice shodnout, je záhadou. Zvlášť když magistrátní úředníci návrh připravovali dva roky. Spíše se potvrzuje, že šlo o zástupné důvody – a zejména ODS zkrátka nechtěla v předvolebním období přenechat zásluhy Pirátům.

Že je to celé ostudné, dokazují paradoxně politici stejných stran, jen o úroveň níže. Okamžitě se totiž ozvala například Praha 1, která nebezpečným dranděním elektrokoloběžek trpí asi nejvíce.

„Právě v tomto období se situace v ulicích dramaticky zhoršuje a sdílené koloběžky jsou neukázněnými turisty masivně zneužívány,“ postěžovala si po hlasování svých magistrátních kolegů starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská z TOP 09.

Není tak těžké domyslet, proč je regulace nutná. Když se v dubnu konalo v Paříži referendum o sdílených elektrokoloběžkách, 90 procent hlasujících bylo pro zákaz. Ohromný nárůst vážných úrazů jezdců i chodců, konflikty mezi koloběžkáři a ostatními účastníky provozu, chodníky zablokované špatně zaparkovanými vozítky… Přesně jak řekl primátor Svoboda: není třeba vymýšlet nic složitého, stačí vydat přesná pravidla a pak možná i ten náklaďák na svoz nepořádku. Bohužel ani za více než dva roky si s takhle jednoduchou věcí neporadil – ani on, ani jeho kolegové. Jak asi tak mohou zvládnout věci složitější? Nad tím by se pražští voliči měli ve volbách opravdu důkladně zamyslet.

Možná je to tím, že primátor Svoboda musí neustále pendlovat mezi nemocnicí, sněmovnou a magistrátem a nestíhá nic dělat pořádně (snad je v té nemocnici důslednější než na Radě hlavního města). Jinde mají od slov k činům mnohem blíže. Vedle Paříže zakázal v září 2024 sdílené elektrokoloběžky Madrid. Ve stejné době se k zákazu odhodlali i v Melbourne. Výrazná omezení zavedla Barcelona a hned několik německých měst. Přísná pravidla mají belgická města už několik let.

Praha je pozadu. Tady se politici nebojí, že když nebudou plnit své sliby, nikdo je už nezvolí.