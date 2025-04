Nintendo začne prodávat nástupce konzole Switch za dva měsíce. Japonská firma nyní odhalila to nejdůležitější: cenu nového zařízení, první dostupné hry a také jejich ceny. Nové „kapesní“ herní zařízení se dočká větší obrazovky, vyššího výkonu a slibuje i mnohonásobně vyšší kapacitu úložiště.

S novinkou ale nepřijde jen radost z hezčích her na cestách. Nová konzole fanoušky nemile překvapila cenou, která je o polovinu vyšší než u první generace Switche. Nintendo chystá i zdražení jednotlivých her. To je zpráva, která se dotkne i zákazníků, kteří dávají přednost konkurenci. Protesty jsou ale předem marné.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se změní cena her pro novou konzoli Nintendo?

Co stálo za rozhodnutím zvýšit ceny her?

Jak si Nintendo vede v prodeji konzolí?