Média ani nikdo jiný by napříště neměl informovat o identitě lidí, které policie trestně stíhá nebo kteří se stali v jejích kauzách oběťmi nebo svědky. Navrhuje to poslanec hnutí ANO Radek Vondráček v pozměňovacím návrhu novely trestního řádu, kterou právě projednává sněmovna a ve středu se jí ve druhém čtení zabýval ústavně právní výbor sněmovny. Tomu Vondráček předsedá. Takřka všichni přítomní členové výboru pro změnu zvedli ruku. Nyní ale někteří z nich couvají.

Současný trestní řád v paragrafu 8a říká, že orgány činné v trestním řízení nesmějí zveřejnit informace, které povedou ke zjištění totožnosti jak oběti, tak i svědka či obviněného. A to až do doby, než případ skončí před soudem. Vondráček tuto povinnost chce rozšířit na všechny, když navrhl do uvedeného paragrafu vložit formulaci „nesmí být nikým zveřejněny“.

