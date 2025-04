Donald Trump se ve své obchodní politice chová jako mistr hry na kuře. Jde o strategickou hru, při které dva hráči čelí situaci, v níž se musí rozhodnout, zda ustoupí, nebo budou riskovat. Typickým příkladem je automobilový souboj, kdy dva řidiči jedou proti sobě a ten, kdo uhne jako první, je považován za „zbabělce“ (kuře). Pokud ale neuhne nikdo, dojde ke kolizi s katastrofálními následky.

Základní strategií při této hře je ukázat odhodlání a přesvědčit soupeře, že to myslíte opravdu vážně. Hráčově přesvědčivosti dost pomůže, pokud ukáže, že mu jsou následky tohoto jednání lhostejné. V případě Donalda Trumpa je to prohlášení o tom, že propady akciového trhu neřeší a je rozhodnut dosáhnout svého cíle – snížení obchodního deficitu a přesunu výroby zpět do Spojených států. Když hráč zároveň ukáže, že se rozhoduje zcela náhodně, a přesvědčí soupeře o tom, že se v jeho hlavě odehrává naprostý chaos, velmi tím posílí svou pozici.

