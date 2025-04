Tuto středu jsem měl tu čest debatovat se Salome Zurabišviliovou, prezidentkou Gruzie zbavenou politické moci. Gruzie je takový lakmusový papír, téměř ideální pro totality, kde si mohou zkoušet různé taktiky. Kdysi svobodná země tak může být případovou studií pro všechny svobodné demokracie – na co první si dávat pozor. Kde jsou ty skulinky, kterými proniká nesvoboda. Pro všechny země, protože žádná není zcela v bezpečí. Ani ty na východ od nás, ani ty na západ od nás.

A týká se to i nás. Už se nám to jednou stalo – a stalo se to i „v lepších rodinách“, jak říkává můj táta. Koneckonců – rozhlédněte se kolem sebe, kolika zemí se silnou tradicí demokracie se následující řádky týkají.

