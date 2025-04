Příští týden to bude padesát let od zaslání dopisu Václava Havla Gustávu Husákovi. Musím říct, že se mi dlouho nestalo, že by ke mně promlouval text tímto způsobem. S textem jsem dýchal. A to tak, že mě po letech přestalo mrzet, že jsem se ve svém mládí nikdy pořádně nepřichomýtl k nějakému osobnímu popovídání s Václavem Havlem o filozofii.

Ten dopis není jakýmsi aktivistickým textem, v jehož závěru by člověk čekal seznam požadavků. Je to křehké volání ducha k systému. Je to lkání toho nejkřehčího, co národ – či jakákoli jiná entita, člověkem počínaje, firmou konče – má.

„Bylo dosaženo pořádku. Za cenu zmrtvění ducha, otupení srdce a zpustnutí života. Bylo dosaženo vnější konsolidace. Za cenu duchovní a mravní krize společnosti.“

