Mýtus je něco, co se nestalo, co není, ale děje se neustále. Třeba matematika. Nebo zákon, nebo básně. Nebo Adam a Eva a příběh o tom, jak se zlo do světa dostalo: skrze ochutnání ze stromu Poznání dobra a zla. Hle, začátek boje dobra a zla.

Ten boj byl od začátku komplikovaný. Proč Adam s Evou zvolili cestu útrap místo dokonalosti ráje? Ta lež zla musela být neskutečná, když svedla i čerstvě stvořené, čisté bytosti. Vždyť to byl ráj čirého dobra, kde bylo všeho dost a neexistoval žádný ekonomický, psychologický, genetický či jiný útlak. A přesto Eva s Adamem zvolili zlo a cestu z rozkoše dobrého ráje.

