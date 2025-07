Mýtus je něco, co se nestalo, co není, ale děje se neustále. Třeba matematika. Nebo zákon, nebo básně. Nebo Adam a Eva a příběh o tom, jak se zlo do světa dostalo: skrze ochutnání ze stromu Poznání dobra a zla. Hle, začátek boje dobra a zla. Ten boj...

Komentář