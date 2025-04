S více než sedmdesáti architekty a projektanty se studio Perspektiv věnuje komplexním zakázkám různých typologií. Od interiérů přes velké architektonické projekty až po urbanismus. O aktuálních realizacích hovoří Ján Antal, řídící partner této společnosti.

Mezi vaše významné projekty z poslední doby patří budova BOKA Pankrác, sídlo firmy SCS Software a hotel v Harrachově. Co je spojuje?

Všechny tři projekty spojuje kontextuální architektura, která reflektuje dané místo, a vysoká kvalita provedení – jak po technické, tak vizuální stránce.

BOKA Pankrác by se podle vás měla stát novým standardem pro kancelářské budovy. Co ji odlišuje od ostatních?

Především její otevřenost vůči městu a zapojení do okolí. Chtěli jsme vytvořit místo živé i mimo pracovní dobu – díky sdíleným prostorám, kavárnám a propojení s veřejným prostorem. Budova dotváří urbánní kontext, chrání vnitřní zeleň před hlukem hlavní cesty, ale zároveň není bariérou – zůstává prostupná přímo k tramvaji. Výrazným prvkem interiéru bude centrální foyer s ikonickým schodištěm, které propojí hlavní vertikální jádra a vytvoří inspirativní prostor pro práci i setkávání.

Kanceláře pro herní studio SCS Software, tvůrce simulátorů nákladní dopravy. Foto: Studio Flusser

Co bylo hlavní výzvou při navrhování sídla společnosti SCS Software?

Nechtěli jsme vytvořit klasickou kancelář. Tato firma vyvíjí simulátory nákladní dopravy, jejich zaměstnanci potřebují nejen pracovat u počítače, ale také testovat, prototypovat a společně vymýšlet nové koncepty. Vytvořili jsme kombinaci otevřených i uzavřených pracovních zón, neformálních jednacích míst a relaxačních zón. Zaměstnanci zde mají vlastní barbershop, fitness centrum s nutričním barem, multifunkční sál na jógu a dvě masážní místnosti. Pro duševní pohodu pak slouží místnosti pro meditaci a volnočasové aktivity.

Jak se při návrhu hotelu v Harrachově projevila jeho horská lokalita?

Horské prostředí klade specifické požadavky na architekturu, a to ať již jde o klimatické podmínky, ekologické aspekty nebo začlenění do krajiny. Hotel jsme navrhli tak, aby respektoval místní kontext a zároveň nabídl hostům autentický zážitek. Použili jsme přírodní materiály, jako jsou dřevo a kámen, a snažili se co nejvíce otevřít výhledům na okolní krajinu. Při hledání formy bylo klíčové najít vhodné urbanistické řešení, tak aby budova zapadla jak do struktury města Harrachova, tak do okolní krajiny národního parku.

Jak důležitá je pro vás mezidisciplinární spolupráce a propojení různých expertiz?

Je klíčová pro spokojenost našich klientů. Každý projekt je výsledkem spolupráce mezi architekty, urbanisty a inženýry, ale do procesu tvorby vtahujeme i klienty a uživatele. Snažíme se vždy vytvořit tým, který nejlépe odpovídá specifikům daného projektu. Díky tomu můžeme reagovat na aktuální společenské a architektonické výzvy, přinášet inovativní řešení a zároveň plnit nejvyšší mezinárodní standardy. Naše architektura má proto nejen estetickou a funkční hodnotu, ale také pozitivně ovlivňuje kvalitu života.

