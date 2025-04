Na prostranství za plzeňským divadlem J. K. Tyla postávají tři muži. Na první pohled je na nich vidět život na ulici. Mají zarudlé neoholené tváře, zašlé sportovní oblečení i řeč těla, která dává najevo, že nemají kam spěchat.

„Jsou případy, že nás kdosi zbije, to se ale neřeší. To strážníci nevidí. Ale jak otevřeme krabicák na lavičce, za chvíli jsou u nás. A teď nás ještě chtějí politici posílat do vězení. Chybí trochu úcty, jsme přece taky lidi,“ říká osmačtyřicetiletý muž v modrém kulichu a s krvácejícím zraněním na ruce, který se představuje jako Alexander Pulko. Vypadá mnohem starší, než by odpovídalo jeho věku. Na plzeňských ulicích prý žije už 15 let, jen občas přespává v azylových domech.

Co se dočtete dál Razantní návrh primátora Plzně Romana Zarzyckého (ANO) trestat jedenáctý přestupek jako trestný čin vyvolal ve městě debatu o přístupu k bezdomovectví.

Proč by návrh postihl hlavně lidi bez domova?

Co na něj říkají samotní bezdomovci a experti?