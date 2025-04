Americký výrobce počítačových čipů Intel prodá za 4,46 miliardy dolarů (98,5 miliardy korun) 51procentní podíl ve své divizi Altera firmě soukromého kapitálu Silver Lake, jež investuje zejména do technologických firem. Intel to v pondělí oznámil v tiskové zprávě. Je to první významný krok ve snaze zlepšit hospodaření Intelu pod vedením nového generálního ředitele Lip-Bu Tana, který se funkce ujal zhruba před měsícem.

Intel koupil firmu Altera v roce 2015 za 16,7 miliardy USD s cílem rozšířit své podnikání na trh s čipy zaměřenými na bezdrátové sítě, automobily a další produkty. V té době to byla největší transakce Intelu. Na začátku letošního roku Intel vyčlenil divizi Altera do samostatné společnosti.

Akvizice by měla být dokončena ve druhé polovině letošního roku. Nynější dohoda s firmou Silver Lake ohodnocuje firmu na 8,75 miliardy USD.

Prodej přinese Intelu finanční injekci v době, kdy firma výrazně snižuje náklady. Dřívější vysoké investice bývalého ředitele Pata Gelsingera do přeměny na smluvního výrobce čipů totiž zatížily rozpočet firmy. Prodej majetku, včetně podílu ve firmě Altera, je hlavním bodem Tanovy strategie na zlepšení efektivity firmy. Několika generálním ředitelům se v minulosti nepodařilo rozšířit aktivity Intelu mimo hlavní obor výroby čipů pro osobní počítače a servery.

Altera vyrábí programovatelné čipy, které lze použít pro různé účely v různých odvětvích, od telekomunikací až po armádu. Tržby firmy loni činily 1,54 miliardy dolarů, což představuje asi tři procenta celkových tržeb Intelu. Společnost vykázala provozní ztrátu 615 milionů dolarů.

Intel po nákupu firmy Altera plánoval přesunout výrobu jejích čipů z továren konkurenční firmy TSMC do vlastních provozů. Altera však ztratila podíl na trhu ve prospěch svého hlavního konkurenta Xilinx, kterého koupila firma AMD, protože přechod výroby do továren Intelu byl zdlouhavý a nákladný, uvedla agentura Reuters.

Intel byl založen v roce 1968 a stal se průkopníkem v Silicon Valley. Prodával paměťové čipy, než přešel na procesory, které pomohly nastartovat odvětví osobních počítačů. V 90. letech proměnily nálepky Intel Inside běžné elektronické součástky v prémiové produkty, které se nakonec staly běžnou součástí laptopů. V posledních letech však Intel zaostává za firmou TSMC a promeškal i rozkvět generativní umělé inteligence (AI), když učinil několik špatných rozhodnutí, včetně odmítnutí investice do firmy OpenAI, vlastníka programu ChatGPT.