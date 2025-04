Cla na dovoz do USA jsou hlavním nástrojem politiky Donalda Trumpa. Jako hlavní důvod uvádí americký prezident snahu o narovnání dosud vysoce záporné bilance zahraničního obchodu, cla ale nezřídka využívá i jako prostředek pro vyjednávání dalších cílů. Dovozy zboží do USA v roce 2024 nejvíce převyšovaly jeho vývozy v případě Číny, hned druhá v pořadí byla Evropská unie.

V případě Česka je přímá zahraničněobchodní směna se Spojenými státy malá, a to jak z hlediska objemu, tak i samotné bilance. Do USA v roce 2024 směřovala zhruba tři procenta tuzemských vývozů a Česko odtamtud dováželo přibližně tři procenta zboží. Tuzemská obchodní bilance s USA byla loni kladná, když činila 3,9 miliardy korun. Na celkovém přebytku zahraničního obchodu se zbožím, který v Česku loni dosáhl 228 miliardy korun, se tak USA podílely pouze necelými dvěma procenty.

Zatímco přímý obchod mezi Českem a USA je zanedbatelný, tak pro Evropskou unii, kam směřuje většina tuzemských vývozů, je americký trh důležitý. Do Spojených států v loňském roce mířila přibližně pětina všech vývozů zboží z EU. Podíl EU na celkových tuzemských vývozech zboží pak v roce 2024 dosáhl 78 procent. Nepřímá expozice české ekonomiky vůči americkým clům zprostředkovaná jednotným trhem EU je tak mnohonásobně větší než ta přímá.

Současná podoba ohlášených opatření vůči dovozům z EU implikuje souhrnnou efektivní celní sazbu ve výši 10 až 15 procent. To by podle našich odhadů vedlo k poklesu tuzemského HDP o jedno až tři procenta. Původní varianta zahrnující nulovou sazbu na dovozy farmaceutických výrobků, vyšší 25procentní sazbu na produkty automobilového průmyslu a plošnou 20procentní sazbu na většinu ostatního zboží by konkrétně představovala efektivní celní sazbu ve výši přibližně 15 procent. Ta by podle našich výpočtů způsobila pokles českého HDP o 1,5 až tři procenta.

V případě nižší, desetiprocentní plošné sazby na ostatní zboží, která by měla platit během moratoria v délce 90 dnů, souhrnná efektivní sazba na dovozy z EU činí zhruba 10 procent a rozsah možných dopadů na českou ekonomiku se snižuje na jedno až dvě procenta. Nejvíce zasažena by zřejmě byla odvětví s vysokým podílem na tuzemských vývozech, jako je automobilový, strojní a elektrotechnický průmysl.