Proč zastřešit zahradní bazén?

Bohdan Bláha

Mountfield, vedoucí oddělení kopaných bazénů

Jaké hlavní výhody přináší zastřešení bazénu?

Především výrazně pomáhá tomu, že budete mít vodu v bazénu teplejší. Pod zastřešením se vytváří mikroklima, díky němuž voda zůstává příjemně teplá i za špatného počasí. Zároveň se významně omezí noční teplotní ztráty. Během slunečních dní funguje solární efekt, kdy voda akumuluje teplo, které se pod zastřešením vytváří. Když zastřešení zkombinujete s ohřevem vody, například pomocí tepelného čerpadla, užijete si bazén naplno po větší část celého roku. Hodně lidí si zastřešení pořizuje i kvůli zvýšené ochraně dětí nebo domácích zvířat před pádem do vody.

Jak si vybrat to správné zastřešení?

Na výběr je spousta velikostí a tvarů. Kdo chce mít pod zastřešením i prostor pro lehátko, křeslo se stolkem, nebo pod ním dokonce chodit, měl by si vybrat asymetrické široké provedení s podchozí výškou. Kdo upřednostní nenápadné zakrytí, může zvolit nejnižší provedení. Pokud někdo hledá optimální poměr výkon/cena, zvolí obloukové zastřešení splňující požadavky na maximální pevnost i užitek při nízké ceně.

Musíme si zastřešení pořídit současně s bazénem?

Bylo by to ideální, ale není to nutné. Posuvné zastřešení lze instalovat třeba i po letech. Nejlepší ale je řešit svou vizi ještě před koupí bazénu.

Kvalitní pergola není jen stín, je to životní styl

Petr Puchala

Pergolas, výkonný ředitel

Chceme na zahradu pergolu. Co dál?

Výběr pergoly je investice na desítky let – a rozdíl mezi levným řešením a kvalitní konstrukcí poznáte hned první sezonu. Vždy doporučujeme začít jasnou představou o využití: hledáte stín, celoročně kryté zázemí, nebo venkovní obytný prostor s komfortem interiéru?

Na co si dát pozor při výběru?

Nejčastější chybou bývá podcenění kvality materiálů a technického řešení. Pergola je dlouhodobá investice, která musí odolat větru, dešti, mrazu i UV záření. Levné konstrukce často nemají certifikace, bývají špatně utěsněné nebo rychle korodují. Dále lidé zapomínají řešit odvodnění, statiku nebo stínicí prvky, například screenové rolety.

Co vše je potřeba brát v potaz při výběru pergoly?

Orientaci ke světovým stranám, fasádu domu a její nosnost, typ podkladu (zda se dá kotvit do betonu, dřevěné terasy), připojení na elektřinu, možnost pozdějších doplňků. Lidé často opomíjejí předpřípravu elektroinstalace. Pokud se neudělá včas, je pozdější instalace osvětlení, topidel nebo senzoru deště komplikovaná a drahá.

Největší chybou u pergol a teras bývá „to se pak dořeší“

Jan Pavel Vlček

JPV architekt, architekt

Kam novou stavbu umístit?

Zásadní momenty kolem teras a pergol jsou ryze logistického charakteru. Je poblíž nějaký zahradní sklad nebo garáž, kam mohu vše rychle uklidit? Kde je nejbližší lednice? Kde budu mýt nádobí a jak se tam dostane? Kde budu vařit a grilovat? A je poblíž venkovní toaleta, nebo taková, na kterou se po cestě nemusím nutně zouvat?

Je nutné myslet na pergolu či bazén už při stavbě domu?

Za celou svou kariéru jsem zažil asi tři klienty, kteří byli schopni nebo ochotni postavit dům i zahradu se vším všudy najednou. Když už takovou možnost máte, doporučuji ji využít. Největší chybou bývá přístup „to se pak dořeší“. Stavbu neprodraží a následnou přípravu velmi usnadní připravit si vývody vody, kanalizace, elektroinstalace na správném místě. Složité a drahé není ani přichystat si na fasádě kotevní prvky pro montáž budoucí pergoly, aby se tím předešlo dodatečným zásahům do nové fasády, totéž platí pro kabeláž pro osvětlení nebo venkovní zásuvky.

Jaký je společný problém pergol, ať u starých domů nebo novostaveb?

Je to paradoxně to, kvůli čemu je stavíme – stín. Pergolu klient chce, aby mohl v horkém létě sedět na terase ve stínu. Jenže jestliže si přál mít interiér domu plný denního světla, asi ho nepotěším, když mu před okno postavím pergolu.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Zahrada.