Kdo chce trávit na zahradě u svého domu hodně času, nedívá se jen na to, jakými rostlinami ji osází. Komfort prostoru u domu zkvalitňují bazény, nebo třeba pergoly, které už nejsou pouze přístřeškem, ale plnohodnotným venkovním obytným prostorem s nábytkem, kobercem, topidly nebo ozvučením.

Zvolit správný kopaný bazén není jednoduché a neexistuje žádná univerzální volba. Každá zahrada je originál a každý majitel má vlastní představu, jaký bazén by na ní chtěl mít. Co ale platí, je, že kopaný bazén je to nejluxusnější, co si v rámci zahradního koupání můžete dopřát.

„Bazén je hodně specifickým doplňkem, není to levná investice a na zahradě bude sloužit desítky let, proto je nanejvýš rozumné, aby se zájemce vždy poradil s odborníkem a společně všechno do detailů naplánovali. Každý pozemek je totiž jiný a s ohledem na to je někdy nezbytné volit určitý typ bazénu, který se ovšem musí líbit i budoucímu majiteli,“ říká Bohdan Bláha, vedoucí oddělení kopaných bazénů v Mountfieldu. „Při výběru zapuštěného bazénu je důležité brát ohled i na velikost a členitost zahrady, na geologické podloží i třeba na možný výskyt spodní vody,“ vysvětluje Bláha

Bazény se mohou lišit v několika parametrech: po konstrukční stránce, technologií výroby i použitými materiály. Na českém trhu jsou k dostání z keramických a sklokompozitních materiálů, žádané jsou také skeletové bazény nebo modulární bazény, které tvoří speciální panely a sestavují se až na zahradě. Pomyslnou třešničkou na dortu jsou nerezové verze.

„Při pořizování bazénu doporučuji myslet na to, že na pořízení bazénu jsou ideální dobou předjarní měsíce. Prodejci mají ještě kompletní nabídku, mnozí z nich nabízejí i předsezonní slevy a důležitým faktorem jsou i termíny stavebních firem, které se samozřejmě během jara zaplňují a následně nemusí být k dispozici. Díky včasnému objednání si navíc zajistíte i dostatek času na estetické úpravy okolí bazénu před koupací sezonou,“ radí Bohdan Bláha.

Čistá voda a příjemný výhled

Oblíbenou doplňkovou výbavou bazénů jsou protiproudy a je praktické si k němu nainstalovat i zastřešení, které výrazně prodlouží koupací sezonu.

„Častým tématem bývá zakrývání hladiny bazénů zapuštěných do terénu. Kdo by neměl před očima obraz zelené zahrady, a modrou hladinu bazénu v ní, ideálně v návaznosti na terasu před obývacím pokojem. Tuto představu začne kazit realita v podobě nutného zakrytí hladiny,“ říká architekt Jan Pavel Vlček ze společnosti JPV architekt.

Podle něj jsou nevhodné bublinkové fólie, které nechrání při pádu do bazénu, málo izolují a nečistoty z povrchu fólie musíte ometat, aby se nenavinuly. Rolety jsou z hlediska pádu do bazénu bezpečnější, ale neřeší problém s nečistotami na ně napadanými. Nejčastějším řešením jsou tedy polykarbonátové segmenty, které se posouvají po kolejnicích kolem bazénu. „Jsou bezpečné, dobře izolují, ale potíž nastává, když má být bazén umístěn u terasy před oknem obýváku. Pak místo krásné zahrady pozorujete zamlženou skořepinu zastřešení bazénu,“ vysvětluje Vlček.

Ale i na tuto estetickou nedokonalost existují řešení. Je to terasovité zakrytí bazénu posuvnou plošinou, která má dokonce takovou nosnost, že je po ní možné chodit a užívat ji jako terasu. Dalším řešením je výsuvné dno, u kterého má plošina možnost se pohybovat nahoru a dolu a buď tvoří dno bazénu, nebo se zastaví v úrovni okolní terasy a pak tvoří pochozí zastřešení bazénu,“ dodává Vlček.

Dříve jen výsada bohatých

Další stavbou, jíž si lidé zpříjemňují pobyt na zahradách, jsou pergoly. Už dávno nejsou jen praktickým doplňkem zahrad, jenž chrání před sluncem a nepříznivým počasím. Staly se důležitým estetickým prvkem, který dokáže proměnit venkovní prostor v oázu klidu, stylu a moderního designu. Reflektují současný trend, kdy se exteriérové prvky stávají harmonickou součástí obytného prostoru.

Historicky se přitom tento druh staveb vyskytoval zcela výjimečně. A to pouze v architektuře pro ty nejbohatší vrstvy. „Pergoly neexistovaly – byly altány, kolonády, arkády. Místo koupacích bazénů se stavěly zahradní jezírka, fontány. Stavby řadového obyvatelstva nic z toho neznaly. Zkusme si vzpomenout na to, jak trávili volný čas naši prarodiče, kolik z nich sedělo na terase ve stínu pergoly, anebo dokonce u bazénu,“ vysvětluje Vlček s tím, že těchto staveb zkrátka nebylo třeba.

„Život se odehrával jiným způsobem a na jiných místech. Tento stav trvá řekněme do poloviny nebo do konce druhé třetiny 20. století. Terasy, pergoly, bazény byly něčím, s čím se bylo možno setkat pouze na dovolené. A z letních resortů postupně začaly tyto stavby prosakovat do běžné architektury,“ připomíná historické souvislosti Vlček.

Lidé se podle něj nejčastěji ocitají v situaci, kdy mají starší dům, který se snaží upravit pro životní styl obvyklý pro 21. století. Tento dům nikdy nepočítal s tím, že by měl být obývací pokoj s kuchyní jedna místnost, a ještě k tomu směrem do zahrady. A určitě nikdy nepočítal s terasou, pergolou a už vůbec ne s bazénem. Toto všechno jsou starosti, kterých jsou ti, kteří připravují novostavbu, ušetřeni.

Podle Petra Puchala, výkonného ředitele společnosti Pergolas, která vyrábí bioklimatické pergoly, dnes zákazníci hledají u pergol minimalistický design, elegantní barvy (antracit, černá, písková, ale i dřevěné dekory) a důraz je kladen na propojení interiéru s exteriérem. Pergola často není jen „přístřešek“, ale plnohodnotný venkovní obytný prostor – s nábytkem, kobercem, topidly, ozvučením a dalším vybavením, které zpříjemňuje pobyt.

„Trendem jsou také velkoformátové pergoly s integrovanými bočními stěnami, screenovými roletami a posuvnými skly, které vytvářejí celoročně využitelný prostor,“ vyjmenovává Petr Puchala.

Pergola, která reaguje na počasí

Nejpopulárnějším typem pergol jsou v současnosti ty bioklimatické.

„Jsou bezesporu aktuálně největším trendem v oblasti venkovního stínění – a to nejen díky designu, ale především díky jejich funkčnosti, životnosti a přidané hodnotě pro komfort bydlení,“ říká Petr Puchala.

Zahrada Stáhněte si přílohu v PDF

Bioklimatické pergoly jsou navrženy tak, aby aktivně reagovaly na počasí a uživatelům poskytly maximální komfort v exteriéru. Základem jsou hliníkové lamely, které lze naklápět podle potřeby. „Buď slunce zcela zastíní, nebo naopak pustí světlo a teplo dovnitř. V uzavřené poloze lamely pergolu chrání před deštěm a odvádějí vodu integrovaným systémem,“ vysvětluje Petr Puchala a dodává příklad z praxe. „Klient v jižních Čechách měl zimní zahradu, která se v létě přehřívala. Díky bioklimatické pergole získal stín v době potřeby, ale zároveň si zachoval přirozené větrání a světlo. Teplota ve vnitřních prostorech klesla o čtyři až šest stupňů Celsia bez nutnosti klimatizace.“

Multifunkční integrace, minimální údržba

Moderní pergoly umožňují plnou integraci komfortních prvků – LED osvětlení, infratopidel, Bluetooth audia i chytré automatizace. „Klíčem je přemýšlet o těchto věcech předem. Pokud se klient rozhodne pro instalaci osvětlení až po montáži pergoly, musí se vrtat do konstrukce nebo dodatečně vést kabely, což kazí estetiku i funkci,“ radí Petr Puchala. „Dnes běžně připravujeme kabeláž na míru, skrytou přímo v profilech pergoly, výsledek je čistý, funkční a dlouhodobě bezproblémový,“ dodává Puchala.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Zahrada.