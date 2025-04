Španělsko a Portugalsko, kde žije dohromady téměř 60 milionů lidí, postihl v pondělí krátce po poledni výpadek dodávek elektrického proudu. Blackout zastavil provoz železnice, nejezdilo ani metro v Madridu a Barceloně. Kvůli nefunkčním semaforům se tvořily dopravní zácpy a zpozdily se i odlety a přílety na letištích. Vláda Pedra Sáncheze kvůli tomu později v šesti španělských regionech vyhlásila stav nouze.

Společnost Red Eléctrica, která se ve Španělsku stará o přenosovou soustavu, uvedla, že v půl jedné se spotřeba energie v zemi snížila na polovinu a že aktivovala nouzový plán. Během pěti sekund ztratil energetický systém ve Španělsku výkon 15 gigawatt. To například vedlo k tomu, že se jaderné reaktory z bezpečnostních důvodů samy odpojily od sítě.

Firma odhadovala, že návrat do původního stavu potrvá minimálně šest až deset hodin. Španělský premiér Pedro Sánchez pozdě večer uvedl, že operátor zatím obnovil dodávky elektřiny v polovině země. A celkově by se situace měla vyřešit během úterý. Pořádal také občany, aby omezili cestování a zodpovědně používali mobilní telefony a volali jen krátce a v nezbytných případech. „Je to těžký den,“ přiznal, „s obrovským dopadem a významem,“ uvedl.

Dodávky elektřiny se ve Španělsku nejdříve začaly obnovovat na severu a jihu země. Večer byla elektřina alespoň částečně ve dvou třetinách španělských regionů. Dodávky dostávají oblasti v Katalánsku, Andalusii či Baskicku, bez elektřiny ale byla dál více než třímilionová metropole Madrid.

Delší dobu návrat k normálu potrvá v Portugalsku. Podle společnosti REN, která se v desetimilionové zemi stará o sítě, může úplný návrat k obvyklému fungování sítě trvat až týden. Důvodem je to, že se Portugalsko oproti Španělsku spoléhá pouze na své národní zdroje, nikoli na příspěvky z Francie a Maroka. Operátor REN předpokládal, že se mu dodávky do hlavního města Lisabonu i druhého největšího města Porto podaří obnovit během pondělí.

Jediná místa, kde výpadek elektřiny nezaznamenali, byly autonomní Kanárské ostrovy a Baleáry.

Podobně silný výpadek naposledy postihl v roce 2003 Itálii, kde trval návrat přenosové sítě do původního stavu 12 hodin.

Blackout na Iberském poloostrově způsobily „velmi silné oscilace v elektrické síti“, které vedly k „odpojení španělské energetické soustavy od evropské soustavy a ke kolapsu iberské elektrické sítě ve 12:38“, uvedl Eduardo Prieto, ředitel španělského provozovatele přenosové soustavy Red Eléctrica.

Podle španělského listu La Vanguardia měl masivní výpadek začátek v poruše na interkonektoru mezi Španělskem a Francií. List se odvolával právě na ředitele firmy REE Prieta.

Premiér Sanchéz večer uvedl, že příčina blackoutu ještě nebyla jednoznačně určena, ale že nevylučuje žádnou moznost.

Španělsko a Portugalsko fungují jako propojený energetický trh, který je spíše odříznutý jako „ostrov“ od zbytku Evropy. Je to jednak kvůli Pyrenejím, jednak kvůli dosavadní neochotě Francie budovat silnější propojení hlavně pro španělskou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Větrné a solární zdroje pokrývají podle energetického think-tanku Ember asi 43 procent výroby, pětinu elektřiny vyrobí jaderné elektrárny, významných zdrojem jsou stále ještě uhelné zdroje.

Po rozsáhlém výpadku fungovala ve Španělsku a Portugalsku jen zařízení s vlastními generátory, což byl třeba případ nemocnic nebo některých obchodů. Většina z nich ale musela provoz omezit.

Stovky lidí uvázly ve vysokorychlostních vlacích, které se zastavily na tratích. Jedna z cestujících popsala deníku El País, že vlak se kousek od Madridu zastavil v obilném poli. Lidé uvázli také ve výtazích v domech a firmách. Problémy měly i některé banky, kterým několik hodin nefungovaly služby internetového bankovnictví či mobilní služby.

Výpadek proudu zastavil krátce i chod některých továren, například automobilky Ford ve valencijském Almussafes či v továrnách firmy Iveco v Madridu a Valladolidu, napsal El País.

Přes problémy s konektivitou si funkčnost udržela burza v Madridu a obchodování se nezastavilo. Naopak rafinérská společnost Moeve (dříve Cepsa), na kterou připadá 40 procent produkce paliv ve Španělsku, v pondělí kvůli blackoutu zastavila výrobu.

pozn. red. vyřadili jsme z článku informaci o tom, že problém vznikl ve španělském vnitrozemí kvůli extrémnímu výkyvu teplot. Tuto informaci, jíž s odkazem na společnost REN zveřejnila agentura Reuters, tato firma později upřesnila. A uvedla, že jde pouze jedno z možných vysvětlení, které jen nevylučuje.