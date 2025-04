O solární elektrárnu se majitel musí starat podobně jako o auto. I když zákon přímo tuto povinnost neukládá, pravidelná kontrola a servis jsou nutné například pro zachování záruky nebo pojištění. A jarní měsíce, kdy se elektrárna připravuje k plnému výkonu, jsou k servisu solární elektrárny ideální dobou.

„Někteří výrobci a distributoři komponentů elektrárny mohou pravidelné kontroly vyžadovat v rámci zachování či vzniku nároku na prodloužené záruky, zejména to platí u bateriových systémů či střídačů. To samé může platit i pro podmínky některých pojišťoven,“ říká Lukáš Papež, expert na fotovoltaiky ze společnosti Woltair.

Údržba je nutná také kvůli chodu celého systému, který podle Reného Miloty, jednatele společnosti Acetex, bez pravidelné údržby nemusí zdaleka fungovat optimálně. „Absence servisu také zkracuje životnost fotovoltaické elektrárny,“ upozorňuje Milota.

O tom, jak často fotovoltaiku servisovat, by se každý majitel měl dočíst v projektové dokumentaci, kterou získal při instalaci. „Důrazně doporučuji si projektové dokumentace a výchozí revizní zprávy důkladně pročítat – měli byste se v nich dočíst, jak často periodickou revizi máte provádět a zdali je povinná, či doporučená. A také podle kterých norem se projekt i revize řídí,“ doporučuje Papež. „Pokud bych však měl odpovědět šalamounsky, tak když vám instalační firma předepíše provádět opakovanou revizi každý rok až dva, chtějí z vás tahat peníze. Odpovědný dodavatel požaduje revizi každých tři až pět let. Pokud ji nevyžaduje nikdy, měli byste zbystřit a tuto firmu raději nevolit,“ naznačuje Papež.

Kontroluje se dronem i termokamerou

A jak takový servis probíhá? Zkontrolovat by se měly samotné panely přímo na střeše, elektroinstalace i software. „Technik by měl provést vizuální kontrolu panelů zblízka a jejich připevnění ke konstrukci, stejně jako kontrolu dronem. Dále by měl prověřit výkon panelů a provést kontrolu svodičů, odpojovačů i optimizerů. V případě znečištění může být součástí servisu také mytí panelů nanotechnologií,“ popisuje Milota.

Kromě klasické kontroly je možné provést i speciální kontrolu panelů pomocí termovize. „Ale to bych doporučoval spíše po nějakém delším časovém úseku,“ konstatuje Papež. Jde totiž o finančně nákladný krok. Služby servisní kontroly elektroinstalace by měly zahrnovat revizi a dotažení všech spojů, kontrolu rozvaděčů a jejich komponent a také bateriového úložiště a střídače. „Součástí servisu by měla být i prověrka výstražného a popisného značení a polepů, stejně jako revize a test proudových ochran,“ pokračuje Milota.

Je také zapotřebí ověřit správné uchycení střídače, rozvaděče a baterie. Dále by mělo dojít také k posouzení správného chodu wattrouteru či AZ routeru, tedy regulátorů spotřeby, a kontrole výstupního napětí. „Kompletní kontrola by měla zahrnovat i diagnostiku, která může nejen včas odhalit potenciální problém a minimalizovat výpadky, ale pomáhá zajistit i co nejefektivnější chod celého systému,“ připomíná Milota.

Kontroluje se také samotný invertor včetně aktualizací softwaru příslušných komponentů. „U některých systémů se aktualizace dělají automaticky, někde máte možnost si automatické aktualizace vypnout, ale tím můžete ohrozit záruku. U některých systémů se aktualizace musí stahovat manuálně. Doporučuji si toto zjistit, než bude dílo předané,“ radí Lukáš Papež a dodává, že v současnosti už jsou dodavatelé povinni tyto informace sdělovat a mít je řádně popsané ve smluvní, projektové či předávací dokumentaci. „Tak se nebojte ozvat,“ radí Papež.

Cena se pohybuje kolem tří tisíc

Celý servis na místě trvá zhruba dvě hodiny a jeho cena se pohybuje v řádu jednotek tisíc korun. „Činí zhruba od tří do pěti tisíc. Pokud by to bylo s revizí, pak je cena o něco vyšší, okolo sedmi tisíc korun,“ vypočítává Papež. Oba experti se shodují, že by servis měla provést certifikovaná firma a majitel by se neměl pokoušet udělat si jej svépomocí.

Fotovoltaika Stáhněte si přílohu v PDF

„Ideální je, aby servis prováděla firma, která elektrárnu instalovala, například kvůli dodržení záruk. V mnoha případech to ale není možné. Na trhu bohužel existuje mnoho společností, které fotovoltaiku nainstalují, ale dál se o nic nestarají,“ krčí rameny Milota.

Lukáš Papež doplňuje, že servis může dělat jen člověk s řádnou odbornou způsobilostí, tedy standardní elektrikář. Jelikož se ale jedná o obnovitelné zdroje, zejména pokud byly pořízeny s dotací, doporučuje také, aby měl technik i profesní kvalifikaci – oprávnění 26‑014-H. „Revize může provádět výhradně revizní technik, a to pouze osobně s certifikovanými měřicími přístroji,“ podtrhuje Papež.

Podle Reného Miloty je také dobré myslet na servis už při výběru instalační firmy. „Pokud firma dělá i servis, je to jednak důkaz její profesionality, ale také možnost, jak za servis ušetřit. Vlastní zákazníci totiž mohou mít přístup k výhodnějším cenám servisních kontrol.“

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Fotovoltaika.