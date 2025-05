Před sedmi lety se policie a žalobci pochlubili, že zatkli dvanáctičlennou skupinu Rusů a Vietnamců, která napadla počítačový systém ministerstva zahraničí Visapoint na udělování víz. Přišla si tím nejméně na 853 milionů korun. Úřady obviněným zabavily více než dvě stě milionů korun v hotovosti, nalezených při domovní prohlídce v šatní skříni, a zajistily i několik desítek nemovitostí.

Nyní ale případ skončil absolutním fiaskem. Stát jim vše bude muset vrátit a také zaplatit odškodné za to, že strávili celý rok nezákonně ve vazbě. Městský soud v Praze totiž tuto středu potvrdil, že byť si byznysem s vízy přišli takřka na miliardu, dělali jen to, na co byl Visapoint určen. Tedy vyplňovali formuláře pro získání víza.

