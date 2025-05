Mezi Kyjevem a Moskvou se objevují první náznaky budoucích mírových jednání. Pokud by skutečně v dohledné době došlo k ukončení války, musely by evropské státy řešit klíčovou otázku: co dál s miliony uprchlíků, kteří před ruskou invazí utekli ze svých domovů. Pro český pracovní trh, který průběžně trpí nedostatkem lidí, by jejich odchod představoval vážný problém. Zaměstnavatelé proto stále hlasitěji volají po tom, aby stát přehodnotil svůj přístup a uprchlíkům nabídl stabilnější podmínky pro dlouhodobý pobyt. Znevýhodněné jsou hlavně ženy s malými dětmi. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) uznává, že systém je nastaven přísně.

Co se dočtete dál Většina ukrajinských uprchlíků plánuje v Česku zůstat, nový pobytový režim však splní jen menšina z nich.

Zaměstnavatelé kritizují přísné příjmové limity.

Firmy varují před odchodem stovek pracovníků, kteří pomáhají držet klíčové provozy.

Stát změnu zatím neplánuje, rozhodující roli může sehrát EU i podzimní volby.