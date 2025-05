Cestující z Česka pocítí při cestě do Bavorska zpřísnění kontrol na německých pozemních hranicích, o kterém ve středu rozhodl nový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Agentuře DPA to ve čtvrtek řekl mluvčí spolkového policejního ředitelství v Mnichově. Český premiér Petr Fiala už ve středu ujistil, že případné komplikace vyplývající ze zpřísnění kontrol bude česká vláda řešit. Nový německý kancléř Friedrich Merz dlouhodobě upozorňoval, že jeho kabinet okamžitě po nástupu do funkce zintenzivní boj proti nelegální migraci.

Ministr vnitra Dobrindt ve rozhodl, že napříště mohou být na pozemních hranicích odmítáni i migranti, kteří chtějí v Německu požádat o azyl. Zároveň oznámil, že zvýší počet spolkových policistů na hranicích. Německá média píší až o tisících členů policie navíc. Výjimkou při odmítání na hranicích mají být nyní jen „zranitelné skupiny“, jako jsou děti a těhotné ženy.

„Dbáme na to, aby omezení byla co možná nejmenší. Ale samozřejmě budeme více kontrolovat a to cestující pocítí,“ řekl mluvčí spolkové policie v Bavorsku, které sousedí s Českem a Rakouskem.

Česko kromě Bavorska sousedí také se Saskem. Jeho ministr vnitra Armin Schuster už ve středu zpřísnění kontrol uvítal jako dobrou zprávu pro Sasko a „krok, který byl už dlouho potřeba“.

Český ministr vnitra Vít Rakušan na síti X uvedl, že opatření proti nelegální migraci nebudou mít na Česko a jeho občany „zásadní dopad“. Dodal, že o německém postupu už o víkendu s Dobrindtem telefonicky jednal.

Kritiku si zpřísnění opatření na hranicích vysloužilo u zástupců německých podnikatelů. Podle zástupce Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK) Volkera Treiera omezí hospodářský růst. „Už koronavirová krize ukázala, že omezení provozu na hranicích má negativní dopad na konjunkturu,“ řekl listu Handels­blatt. Varoval před dopady zpřísněných opatření především na dopravu zboží, pendlery a cestovní ruch.