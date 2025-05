Z historie víme, že konflikty mohou technologický vývoj výrazně urychlit. Společnost z toho pak čerpá i v dobách míru, říká zakladatel venture kapitálové společnosti Presto Ventures Přemysl Rubeš. Nejen v reakci na geopolitické výzvy vznikl investiční fond Presto Tech Horizons. Je společným projektem Presto Ventures a průmyslově‑technologické skupiny CSG (Czechoslovak Group).

Proč bychom se měli investicemi do obranných technologií zabývat?

Moderní obrana už není jen o zbraních a armádní technice. Bezpečnostní technologie, vlastní výzkum a vývoj, schopnost čelit různým typům hrozeb – to vše posiluje pocit bezpečí obyvatel a snižuje strach ve společnosti. Méně strachu znamená více kreativity a prosperity. Naopak úzkostná a polarizovaná společnost inklinuje k dekadenci a volí populistické strany, které ze strachu profitují.

Co všechno si tedy pod pojmy defense a resilience tech máme představit?

Obrana už dávno není jen o zbraních. Je otázkou dat, infrastruktury, energetiky i psychologické odolnosti společnosti. Připravit se na krizové scénáře dnes znamená myslet v předstihu – a to jak ve státní, tak podnikatelské sféře. Současný svět je nestabilní a hrozby často přicházejí ze zcela nových směrů: hybridní útoky, rušení komunikace, zneužití AI. Potřeba robustních, adaptabilních řešení roste.

Presto Tech Horizons Fond založily investiční firma Presto Ventures a průmyslově‑technologická skupina CSG. Vedle zakladatelů fondu do něj investují podnikatelé, exitovaní startupisté, family offices a privátní i veřejné instituce. Přispívá ke vzniku odolnějšího, bezpečnějšího a technologicky suverénnějšího českého i evropského prostoru. Investice do defense a resilience technologií nejsou jen obranným štítem – jsou také hnacím motorem inovací s přesahem do logistiky, energetiky nebo medicíny. Zaměřuje se na defense tech, resilience tech, deep tech a dual‑use technologie s globálním potenciálem. Mezi klíčové sektory patří obrana, aerospace, kybernetická bezpečnost, AI, robotika, energetika a další. Podpoří 30 až 40 technologických firem ze zemí NATO a spojenců.

Jde tedy o jakékoliv technologie, které chrání zdraví, data, infrastrukturu nebo stabilitu společnosti. Patří sem kyberbezpečnost, nové materiály, AI, kvantové technologie, robotika i aerospace. Resilience tech pak zahrnuje například detekci hrozeb, řešení krizových situací, prevenci poruch či obnovu po útocích.

Dalším důležitým termínem je takzvaný dual‑use, tedy řešení, která mají dvojí využití – ve vojenské i civilní oblasti, v dobách války i míru. Třeba technologie pro autonomní drony se uplatní stejně dobře na bojišti jako při doručování zásilek nebo monitorování polí a lesů.

V rámci fondu Presto Tech Horizons máte v plánu zainvestovat až 150 milionů eur. Kolik start‑upů už jste podpořili?

Zatím jsme zainvestovali čtyři firmy. Úplnou novinkou je maďarsko‑americký start‑up DiffuseDrive, který je průkopníkem v oblasti takzvané fyzické umělé inteligence. Další čtyři investice jsou ve finální fázi transakce. Celkově budeme mít v portfoliu přes 30 firem, do kterých vstupujeme v rané fázi a podporujeme je dlouhodobě v růstu a expanzi. Tím docílíme potřebné diverzifikace rizika a zároveň zvýšíme pravděpodobnost úspěchu.

První investice Vidar Systems: Akustický lokalizační systém s umělou inteligencí, který dokáže odhalit nepřátelské útoky na frontě a umí chránit strategické a civilní objekty. Bavovna AI: Navigační systém řízený AI, který bezpilotním letounům umožňuje autonomní pohyb i v prostředí, kde je narušen GPS signál. Využití najde v obraně i logistice. BlueQubit: Platforma pro kvantové výpočty a simulace – pomůže například v oblasti logistiky a vývoje nových léků i materiálů, kde narážíme na limity současných výpočetních kapacit. DiffuseDrive: Za zlomek času a nákladů vytváří fotorealistická tréninková data pro AI. Autonomní auta, drony, roboti i obranné systémy tak fungují spolehlivěji a bezpečněji..

Díky partnerství Presto Ventures a CSG máme nejen unikátní schopnost dostat se k tisícům investičních příležitostí a kompetentně z nich vybrat ty nejnadějnější – po stránce technologie, produktu, dynamiky trhu, schopností zakladatelů –, ale zároveň jejich zakladatelům pomoct s budováním firmy, s obchodem v zahraničí a na obtížných (například regulovaných) trzích a mnohdy i se samotným vývojem a výrobou. I díky tomu se už dnes dostáváme k těm nejlepším start‑upům po celém světě a máme šanci do nich investovat, i když o zájem investorů nemají nouzi.

Zainvestovali jste už i nějaké české technologické firmy, které se věnují obranyschopnosti?

Ano, za posledních šest let jsme zainvestovali už více než 65 firem, z nichž velká část podniká v Česku. Mnohé se věnují právě zabezpečení firem, jejich kanceláří i dat, ochraně kritické infrastruktury, odhalování a prevenci kyberútoků nebo již zmiňované mentální odolnosti. A z několika jsou dnes již zavedené globální firmy se stovkami zaměstnanců – přitom před pár lety, když jsme do nich investovali, to bylo doslova „pár kluků z garáže“. I dnes si povídáme s desítkami českých technologických podnikatelů a mnohde investici zvažujeme.

Takže v Česku je z čeho vybírat?

My Češi jsme historicky velmi vynalézaví a podnikaví, jen je trochu škoda, že se bojíme neúspěchu a místo kreativní činnosti, jako je inovativní podnikání, mnoho schopných lidí volí jistotu zaměstnání. Proto pracujeme také s vědci a studenty středních i vysokých škol a podporujeme místní startupovou scénu – můj nejbližší společník v Prestu Vojta Roček je úzce zapojen do aktivit České startupové asociace. Angažujeme se i v nejnovějším projektu České inovační platformy.

Obrana a bezpečnost Stáhněte si přílohu v PDF

Podílíme se teď například i na prvním ročníku konference Defending Europe Together (DET), která se koná na konci května, v rámci mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET. Na brněnském výstavišti se sejdou průmyslové firmy, technologické startupy, investoři, zástupci vlád a armád. Součástí letošního ročníku bude i speciální výstavní prostor pro startupy. Naši partneři z CSG na IDETu představí nejnovější inovace v oblasti pozemní techniky, munice a radarových systémů, které v modernizaci ozbrojených složek hrají klíčovou roli.

Na začátku června navíc spolupořádáte Prague Defense Tech Week. Co od něj očekáváte?

Je to pilotní ročník, první akce svého druhu u nás. Je skvělé, že se do Prahy podařilo přivést European Defense Tech Hackathon, kde se sejdou nejlepší technologické osobnosti z Evropy – mladí „hackeři“ i zkušení mentoři a investoři. Tato série odstartovala velmi úspěšně loni v Mnichově. EDTH podporujeme od samého začátku, zahraničních hackathonů se účastníme pravidelně jako porotci a mentoři. Jen letos jsme už byli ve Vilniusu, Londýně a Varšavě.

Před samotným hackathonem se uskuteční několik dalších akcí, organizace Invest in Bravery do Prahy navíc přiveze početnou ukrajinskou delegaci. Jejich konference v Černínském paláci má podporu českého ministerstva zahraničních věcí a ministerstva průmyslu a obchodu – zaměří se například na to, proč jsou obranné technologie globální investiční nutností. Zajímavý bude i event pořádaný akcelerátorem NATO DIANA a setkání firem z oblasti defense a resilience technologií. Rozhodně to bude stát za pozornost.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obrana a bezpečnost.