Starostové a nezávislí mají za sebou sobotní sněm, na kterém sice volili nové vedení a představovali program na další čtyři roky. Sami však přiznávali, že jde spíše o „teambuilding před volbami“ než o nějaké velké politické souboje. Ty ostatně nezažili ani ve své nejvážnější krizi před třemi lety, kdy byli nuceni uspořádat mimořádný sněm kvůli kauze Dozimetr, ve které jde o údajný korupční systém v pražském dopravním podniku.

Předseda Vít Rakušan si tehdy od části politické konkurence vyslechl, že by měl odstoupit. STAN se v průzkumech propadlo pod hranici pěti procent a mnozí kandidáti řešili, jak v nadcházejících komunálních volbách schovat tehdy nepopulární značku hnutí. O svém předsedovi však Starostové ani v takových dobách nepochybovali, získal přes 95 procent hlasů.

Teď Rakušan o Dozimetru s oblibou mluví jako o kauze, s kterou se hnutí vypořádalo tak, že by konkurenci mohlo jít příkladem. V průzkumech se pohybuje mezi 10 a 13 procenty hlasů. A při volbě předsedy mají Starostové už jen obavy, aby Rakušan nezískal „kimirsenovských“ sto procent hlasů. Přání jim těsně vyšlo – do svého sedmého roku v čele STAN vstoupil Rakušan se skoro 99 procenty podpory. Prvním místopředsedou zůstává ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. O hladkém průběhu sněmu svědčí i to, že skončil v sobotu o hodinu dříve, než měli pořadatelé v plánu.

Přesto může mít akce do budoucna pro celou současnou vládní koalici velký význam. Zvlášť Starostům totiž dodala něco, kvůli čemu nakonec i jediný výrazněji poražený – poslanec Jan Lacina, který prohrál souboj pražských kandidátů na místopředsedu s ministerským náměstkem Karlem Dvořákem a nedostal se ani do širšího vedení – mohl odcházet z vysočanského hotelu Clarion v optimistické náladě.

