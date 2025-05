Na světové trhy se valí obrovské množství zboží „Made in China“. Ale jedna široká mezera na nich zůstává. Jsou to velká komerční letadla, v nichž už desítky let kraluje duopol Airbus–Boeing. Ale i to by Peking rád změnil, také v letectví chce ukázat čínské technologické možnosti – podobně jako v autoprůmyslu, výrobě superrychlých vlakových souprav či stavbě obřích letadlových lodí.

Zbývá vám ještě 90 % článku