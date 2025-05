Je to smutné, ale musíme počítat s variantou, že je Donald Trump vůči Evropě (rozuměj EU) nikoli přátelský, lhostejný (a zajímají ho jen ekonomické výhody), ale že je dokonce nepřátelský. A jelikož u Vladimira Putina je tento vztah jasný (jsme de facto ve válečném stavu), je možné, že se Evropa ocitne v tom širém světě sama.

Není tajemstvím, že Trumpovi a jeho okolí je EU proti srsti. My tu hranice boříme, on je staví. EU je (schválně – již 70 let) bez vůdce, Trump se vnímá jako vůdce par excellence a ostatní světoví vůdci jej fascinují. Trump je konzervativní republikán, okouzlený v poslední době technologiemi, my jsme pro něj relativističtí postmodernisté, hippies, kteří jeho tech-giganty spíše trestají a omezují. EU nemá ani svou AI, Amerika a Čína nežijí ničím jiným. Pro republikána jsme demokraté (jeho političtí nepřátelé), kteří jsou ještě levicovější než demokraté američtí. USA je policajtem celého světa se zdaleka největšími výdaji na obranu, my nemáme ani společnou armádu, ani jsme po desetiletí nepřispívali dostatečně do společného rozpočtu slíbenými výdaji.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Jakým hrozbám EU čelí z východu a západu?

Jaké kroky by měla EU učinit k posílení vnitřního trhu?

Jaké jsou výhody a nevýhody integrace evropských služeb?