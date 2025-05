Když vidím, jak se investuje do start-upů v USA nebo Izraeli, tak je mi Evropy líto. Proč se tak bojíme riskovat a dlouhodobě investovat do technologických inovací? Zatímco v USA se vydělané peníze přirozeně vrací do startupového ekosystému prostřednictvím rizikového kapitálu, u nás se stále zuby nehty držíme konzervativních aktiv, jako jsou nemovitosti a nízkorizikové fondy. Tím si ale pod sebou podřezáváme větev.

Když se budeme bát rizikově investovat, tak se pomalu, ale jistě staneme pouhými spotřebiteli inovací vytvořených jinde. Nejlepší evropské start-upy a technologické firmy okamžitě letí do rukou americkým investorům, protože jim doma chybí kapitál a podpora. Evropa se tak stává skanzenem pro bohaté Američany.

