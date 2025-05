Vzdělání je nejlepší investicí do budoucna a totéž platí i o znalosti cizích jazyků. Dobrá znalost alespoň jednoho světového jazyka dnes již není výhodou, ale spíše standardem. Česko Britská Základní Škola (ČBZŠ) je jednou z nejkvalitnějších škol na území Prahy. Své kampusy sdílí společně s Prague British International School (PBIS) a vzdělávají se tu děti ve věku 5–11 let, které mají v rámci různých společných aktivit příležitost setkávat se s dětmi z více než padesáti zemí světa. Pro české žáky je to nejen možnost poznat rozmanitost jiných kultur a národů, ale zároveň je to i obohacující zážitek a důležitý prvek v jejich osobním růstu a vývoji. Samotná výuka zde probíhá jak v českém, tak i anglickém jazyce. Děti se díky tomu naučí velmi dobře anglicky a zároveň si zachovají kontakt s rodným jazykem. Způsob výuky na ČBZŠ umožňuje plynulé přecházení mezi češtinou a angličtinou, a to v rámci různých předmětů, což je možné díky většímu počtu kvalifikovaných učitelů. Důležitým aspektem výuky je fakt, že místo memorování různých dat a vzorců se zde děti učí myslet v souvislostech.

Schopnost studovat jednotlivé předměty v obou jazycích poskytuje žákům ČBZŠ nespornou výhodu – ať se již rozhodnou pokračovat ve studiu v Česku, nebo na některé ze škol v zahraničí. Promyšlená kombinace českého a britského vzdělávacího systému totiž nabízí to nejlepší z obou systémů. Britský vzdělávací systém, který je známý širokou škálou vyučovaných předmětů, klade důraz především na rozvoj kritického myšlení a schopnost řešit problémy. Zaměřuje se nejen na akademické znalosti, ale také na získání praktických dovedností. To platí zejména u vědních oborů a moderních informačních technologií.

Česko Britská Základní Škola sdílí společné prostory s Prague British International School, což umožňuje žákům obou škol setkávání při různých sportovních či společenských aktivitách. Foto: ČBZŠ

Bezpečné a zdravé prostředí

Všechny pražské kampusy nabízí svým žákům i dokonalý servis. Mohou využít svozové autobusy, které je sváží do škol pod dohledem učitelů. K dispozici mají více než 80 zájmových kroužků a mimoškolních aktivit, kde si děti mohou vybrat z řady uměleckých, výtvarných nebo sportovních činností. Družina, která je otevřena každý den od tří hodin odpoledne až do šesté hodiny. Školní jídelna v rámci denní nabídky poskytuje na výběr ze tří jídel s tím, že jedno z nich je vždy vegetariánské. Tyto pokrmy pak ve všech ohledech splňují parametry zdravé výživy.

Pohybové aktivity jsou vítanou příležitostí k odreagování od školních povinností. Foto: ČBZŠ

Mýty kolem mezinárodního vzdělávání

Někteří rodiče se domnívají, že studium na mezinárodní škole je vhodné jen pro cizince a adaptace na anglickou výuku je složitá. Mezinárodní školy, včetně ČBZŠ a PBIS, svým žákům poskytují individuální jazykovou podporu a děti si tak angličtinu rychle a přirozeně osvojí. Výuka anglického jazyka je navíc vedena interaktivně, což pomáhá i úplným začátečníkům. Také není pravda, že tento typ škol je určen jen pro nadprůměrně nadané žáky s výjimečnými studijními schopnostmi, respektive pro žáky s přirozeným talentem na osvojení si cizího jazyka. Výuka na mezinárodních školách je ve všech ohledech uzpůsobena individuálním potřebám studentů a pedagogové pomáhají každému žákovi rozvíjet právě jeho osobní potenciál. Liché jsou i představy o tom, že mezinárodní školy jsou zcela odtržené od českého vzdělávacího systému a při případném návratu do české školy mohou mít děti vážné problémy. Tomu v ČBZŠ zabraňuje unikátní studijní program, který oba systémy kombinuje.

Investice do budoucna je klíčem k úspěchu

Zkušenosti, které na Česko Britské Základní Škole děti získají, jim pomohou v budoucnu dospět v sebevědomou a otevřenou osobnost, která bude schopna komunikovat a spolupracovat s lidmi z různých prostředí. Studium na ČBZŠ není jen o vzdělávání v inspirativním mezinárodním prostředí a získání řady znalostí, včetně dosažení plynulé znalosti anglického jazyka, ale také o možnosti navázání sociálních vazeb s ostatními žáky a jejich využití v budoucím soukromém i profesním životě.

Moderní technologie, jako jsou například tablety, jsou nedílnou součástí interaktivní výuky. Foto: ČBZŠ

Díky spolupráci s prestižní Juilliard School v New Yorku mají žáci možnost rozvíjet svůj talent a potenciál také v oblasti umění. Učební materiály Juilliard School kladou důraz na studium základních děl z oblasti hudby, tance a dramatu a zároveň vedou žáky k tomu, aby se nebáli být kreativní a našli tak svou vlastní uměleckou cestu.

Absolventi ČBZŠ zpravidla pokračují v dalším studiu na PBIS, která nabízí výuku dětí od dvou až do osmnácti let a poskytuje úplné středoškolské vzdělání. Následně pak sklízí úspěchy nejen při studiu v rámci českých vysokých škol, ale také na prestižních univerzitách jako jsou King’s College London, New York University nebo Carnegie Mellon University, kde mohou těžit z vynikající jazykové vybavenosti a schopnosti analytického myšlení.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vzdělávání.