Představte si, že vlastníte kryptoměny v hodnotě miliardy dolarů, které ale nepocházejí z úplně standardního podnikání. Jejich legalizace nebude snadná. Můžete je sice převádět mezi kryptoměnovými peněženkami, v okamžiku, kdy je ale budete chtít proměnit na dolar nebo euro, pravděpodobně narazíte. Kryptoměnové burzy a směnárny totiž budou chtít znát původ peněz. „Prodat takové kryptoměny je dnes velmi složité. Pokud by někdo zkusil poslat takové prostředky k nám, systém, který používáme, by to zachytil,“ uvedl v rozhovoru pro HN spoluzakladatel a ředitel nejstarší české kryptoměnové burzy Coinmate Roman Valihrach.

Právě legalizace kryptoměn může být důvod, proč Tomáš Jiřikovský, dříve odsouzený za obchod s drogami a zpronevěru, daroval ministerstvu spravedlnosti v březnu miliardu v bitcoinech. Tento scénář prověřuje také policie.

Co se dočtete dál Jak dokáže krytpoměnová burza odhalit, jestli peníze nepocházejí z darknetu nebo jiné nelegální činnosti.

Co by dělala, kdyby chtěl někdo proměnit miliardu v bitcoinech.

Je možné legalizovat ukradené bitcoiny například v Číně nebo Rusku?