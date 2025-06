Jsem velmi znepokojena tím, co se děje nad námi. My, občané Louisiany, jsme nikomu nedali právo to nad námi dělat, burcovala v dolní komoře amerického státu Louisiana Kimberly Coatesová tak přesvědčivě, že na konci května získala na svou stranu jasnou většinu. To, co republikánskou zákonodárkyni a dle výsledku hlasování i dalších 57 poslanců tak rozrušilo, nejsou špionážní družice či rozpad ozonové vrstvy, ale bílé čáry za letadly. Ty Coatesová v souladu s desítky let starou konspirační teorií považuje za záměrně vytvořené, a to povětšinou s nekalými účely. Chemtrails podle ní šíří nejméně devět federálních agentur, které ve velkých výškách rozprašují „barium a další látky, jejichž názvy neumím vyslovit“.

Někde tady by i nejtolerantnější vědec přestal číst a podnět zařadil do šanonu s tradičním popiskem MAŠÍBL, což je zkratka slov magoři, šílenci, blbci.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Je Louisiana v tažení proti čarám na obloze ojedinělá?

Koho z rozprašování chemtrails viní americký ministr zdravotnictví?

Proti jaké pověře chrání zákon Čechy?