Na poslední chvíli, půl roku před dočerpáním dotací na digitální vzdělání, se Úřad práce ČR rozhodl zpřísnit pravidla pro jejich čerpání. Hodlá zamezit zejména tomu, aby vzdělávací firmy platily za zájemce povinnou spoluúčast. Ta činí necelou pětinu ceny kurzu a účastník si ji má hradit ze svého.

Cílem těch, kteří to dělají, je přilákat na bezplatné kurzy co nejvíce zájemců a inkasovat maximum na dotacích. Skutečnost, že se jim to vyplatí, může napovídat, že dotace jsou nepřiměřeně štědré, a navíc to nemotivuje účastníky hlídat si kvalitu kurzů.

Úřad má na projekt k dispozici pět miliard, zájemci ani nemusí být nezaměstnaní. Dotace mají lidem pomoci zlepšit se v IT dovednostech, a lépe tak čelit přicházejícím změnám na trhu práce.

