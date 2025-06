Už jedenáct let přivážejí dva mladí podnikatelé Jan Moravčík a Pavel Králíček do českého světa pánské módy kvalitní světové značky a nabízejí českým mužům možnost dobře a vkusně se oblékat. Jejich firma Gentleman Store se za tu dobu rozrostla, k e‑shopu mají i kamennou prodejnu a z původně plánovaných tržeb kolem pěti milionů korun ročně by letos měli mířit ke hranici dvou set milionů. Povídali jsme si o tom, jestli se za těch jedenáct let zvýšil zájem Čechů o kvalitní pánskou módu, kde dělají při oblékání největší chyby a že stačí pár jednoduchých změn a běžný oblek se promění v reprezentativní.

Jak jste si tříbili vkus a styl, kde jste ve světě módy brali inspiraci?

Pavel Králíček (P. K.): Spousta lidí si myslí, že dobrý vkus musíte mít, že se nedá naučit, ale podle mě to jde. Stejně jako u čehokoliv jiného se prostě musíte vystavovat soustavně těm dobrým vzorům. Což může být v Čechách v případě stylově oblečených lidí problém. Když se projdete po ulici, zas tak moc jich nevidíte. Takže pak musí člověk najít místa nebo média, kde je to koncentrovanější. Pro mě konkrétně to byly zahraniční blogy a weby, kde se lidi fotili dobře oblečení. Když vidíte těch fotek tisíce, tak prostě pochopíte vzorce dobrého oblékání. K tomu se pak stačí naučit pár základních pravidel a je to.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak se vyvíjela popularita pánské módy v Česku za posledních jedenáct let

Jaké chyby čeští muži často dělají v oblékání

Jak se mění postoj mužů k nakupování oblečení

Jakou roli hraje příprava v úspěchu Gentleman Store

Jaké jsou cílové skupiny zákazníků Gentlemen Store

Jaké trendy v oblékání panují mezi českými muži

Kdy a jak nakupovat kvalitní oblečení za výhodné ceny