Pražští radní schválili pravidla pro umisťování výdejních boxů na veřejných prostranstvích. Dokument určuje, kde mají boxy stát, jak velký volný prostor má kolem nich zůstat, jaké mají mít rozměry, barvy či reklamní polep. Podle náměstka primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) byla pravidla vytvořena ve spolupráci s provozovateli boxů. Pravidla týkající se výdejních boxů Praha zformulovala před třemi lety. Dosud měla neoficiální status.

„Realitou je, že aktuálně jsou boxy umístěny mimo městské nemovitosti, takže nad jejich podobou město nemá kontrolu. Nebráníme se tomu, aby výdejní boxy byly umístěny i na městských pozemcích, ale chceme, aby se tak dělo decentním způsobem,“ uvedl pražský radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti).

Podle nových zásad je nejlepším řešením umisťování boxů dovnitř budov, například do vestibulů, obchodních pasáží, do chodeb veřejných budov či do hromadných garáží. Alternativou je zapuštění do plotu či fasády. Pokud nic z toho není možné, doporučují zásady box umístit podél budovy či do podchodu. Na volném prostranství nesmí překážet chodcům, nesmí tvořit bariéru v rozhledu řidičů a také nesmí stát ve výhledu na kulturní památky.

„Výdejní boxy vnímáme jako součást městské infrastruktury. Jejich přítomnost ve veřejném prostoru může být užitečná, ale jen za předpokladu, že budou dobře navržené a správně umístěné,“ uvedl ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) Ondřej Boháč.

Boxy mají podle pravidel působit nenápadně, zakázaná je velkoplošná reklama. Tvůrci pravidel preferují, aby společnosti tyto schránky sdílely. V opačném případě mají používat boxy stejné výšky a barvy s podobnými detaily, jako jsou různé sokly a římsy, aby mohly stát v řadě a vzájemně na sebe navazovaly.