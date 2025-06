Od letošního července si lidé budou moci nechat doručit řidičský průkaz do výdejních boxů a dalších výdejních míst, nebudou tedy muset jít na úřad. Novinářům to řekli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a generální ředitel Státní tiskárny cenin (STC) Tomáš Hebelka. Od 1. července nabývá účinnosti novela zákona, která ministerstvu dopravy umožní službu nabízet.

Doposud bylo nutné vyzvednout řidičský průkaz v jednom z 206 úřadů obcí s rozšířenou působností. Nově bude možné zvolit si z deseti tisíc výdejních boxů a míst v Česku.

„Výměna řidičského průkazu bude stoprocentně digitální bez návštěvy úřadu. Stačí se přihlásit do Portálu dopravy skrze bankovní identitu nebo mobilní klíč eGovernmentu, zvolit výměnu průkazu, portál vše potřebné vyplní. Dále stačí zvolit například výdejní box, kde bude průkaz k vyzvednutí. V lednu 2026 umožníme doručení i prvožadatelům o řidičský průkaz nebo žadatelům o rozšíření řidičského oprávnění,“ uvedl Kupka.

V Česku už není nutné mít řidičský průkaz fyzicky u sebe, ale stále je povinné, aby byl platný. Výměna průkazu jednou za deset let vyplývá z evropské směrnice. Výrobu řidičských průkazů i karet řidiče zajišťuje Státní tiskárna cenin. Průkazy jsou personalizovány bezpečnou technologií laserového gravírování do polykarbonátové karty.

„Nové průkazy nyní balíme a distribuujeme na jednotlivé obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Od července začneme zajišťovat distribuci vyrobených průkazů zároveň i do výdejních boxů a výdejních míst,“ doplnil Hebelka. Hlavní výhodou pro řidiče je podle něj to, že si díky této možnosti vyřídí své doklady bez nutnosti byť i jediné návštěvy úřadu a doklad si mohou vyzvednout kdykoliv po dobu 48 hodin.

Doručení řidičského průkazu bude probíhat stejně jako doručení zboží z e-shopu, kdy má zákazník možnost zvolit volný výdejní box ve svém okolí nebo si nechá zásilku doručit do výdejního místa. Poplatek za takové doručení je sto korun. Nadále zůstává možnost nechat si doručit vyměněný průkaz bezplatně na vybraný úřad obce s rozšířenou působností. O zpracování žádosti a doručení dostane žadatel informaci e-mailem nebo na mobilní telefon v podobě krátké textové zprávy.

O výměnu řidičského průkazu lze požádat online od června 2021. Doposud toho využilo 285 tisíc občanů, což je zhruba 15 procent z celkového počtu průkazů, kterým skončila platnost. V roce 2024 se výměna řidičských průkazů týkala 448 tisíc řidičů, v roce 2025 je to 661 tisíc lidí.

Vedle nových možností doručování řidičských průkazů a karet řidiče do digitálního tachografu do výdejních boxů a míst chce ministerstvo dopravy co nejdříve zapojit Česko do připravované Evropské peněženky digitální identity. Díky ní už nebude nutné prokazovat se průkazem, oprávnění k řízení bude možné jednoduše prokázat přes mobilní aplikaci. Kdo bude chtít, bude si dál moct ponechat i klasický fyzický průkaz.