Rakousko poprvé po 15 letech vyhostilo člověka do Sýrie. Informovalo o tom podle agentury APA rakouské ministerstvo vnitra. Vyhoštění syrského pachatele trestného činu do vlasti potvrzuje ohlášené přitvrzení rakouské azylové a návratové politiky. Vyhošťování nyní má být možné i do Sýrie, potvrdilo ministerstvo.

Vyhoštění Syřana bylo ještě minulý týden odloženo kvůli uzavření vzdušného prostoru nad Sýrií v důsledku eskalace konfliktu na Blízkém východě, uvedla APA.

„Dnes uskutečněné vyhoštění je součástí tvrdé, a tím i spravedlivé azylové politiky,“ zdůraznil rakouský ministr vnitra Gerhard Karner z lidové strany (ÖVP). Vyhošťování odsouzených pachatelů trestných činů z Rakouska bude i v případě Sýrie „s důrazem“ pokračovat, ujistil Karner, který se k záležitosti má dále vyjádřit na odpoledním tiskovém brífinku.

To, že Rakousko chce ve vyhošťování přitvrdit, se rýsovalo už delší dobu. Karner na konci dubna společně s tehdejší německou kolegyní Nancy Faeserovou navštívil Sýrii, s jejímiž novými vládci dohodl konkrétní kroky týkající se návratů a vyhošťování.

Vyhošťování ze zemí Evropské unie do Sýrie je nyní neobvyklé, poznamenala APA. Podle rakouského ministerstva vnitra je Rakousko první evropskou zemí, která v posledních letech oficiálně vyhostila syrského pachatele trestného činu přímo do Sýrie. Od pádu režimu prezidenta Bašára Asada v Sýrii na začátku loňského prosince se podle ministerstva do vlasti z Rakouska dobrovolně vrátilo 350 Syřanů.