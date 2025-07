Počet obětí bleskových záplav v centrální části Texasu vzrostl na nejméně 82 včetně nejméně 28 dětí, dalších až 41 lidí je podle guvernéra státu Grega Abbotta pohřešováno, sdělila agentura AP. Záchranných a pátracích operací v nejvíce postiženém okrese Kerr se podle úřadu tamního šerifa účastní více než 400 osob z přibližně 20 složek a agentur včetně Národní gardy, uvedla stanice CNN.

Mezi pohřešovanými je mimo jiné deset děvčat a vychovatel z letního dívčího křesťanského tábora Camp Mystic, jehož tábořiště se nachází u řeky Guadalupe. Ta v důsledku vydatných dešťů v pátek stoupla o osm metrů za pouhých 45 minut.

Hrozba povodní v Texasu přetrvává. Nové srážky začaly rozvodňovat toky v okrese Kerr, varoval podle CNN místní šerif. Texaský guvernér Greg Abbott uvedl, že v několika částech Texasu nadále hrozí nebezpečí bleskových povodní, jelikož se očekávají další silné deště.

Trumpova administrativa mezitím čelí otázkám o dopadech škrtů v Národní meteorologické službě (NWS) a Federální agentuře pro krizové situace (FEMA). Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer v pondělí zveřejnil dopis adresovaný úřadujícímu generálnímu inspektorovi ministerstva obchodu Rodericku Andersonovi, píše server Politico. Schumer v něm žádá o urychlené prošetření, zda ke ztrátám na životech během texaských povodní přispěly škrty Trumpovy administrativy v místních stanicích NWS. Šéf Bílého domu uvedl, že nevrátí meteorology z NWS, kteří byli propuštění, na jejich posty. „Jsou tam velmi talentovaní lidé a ti to nepředpověděli,“ řekl Trump.

Povodně ve středním Texasu jsou nejspíš jedny z nejsmrtelnějších v USA za posledních 100 let, napsal deník The New York Times (NYT). Texas již letos několik povodní zažil, v červnu přitom ve městě San Antonio zahynulo 13 lidí.