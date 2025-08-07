Přesně před dvěma lety se ujal funkce předseda Ústavního soudu Josef Baxa. Spolu s ním se obměnila i většina soudců – z původních patnácti zůstali jen čtyři a i dva z nich do konce roku musí odejít. Jak se za nového šéfa nejvyšší soudní instance v zemi změnila a jak se on sám dívá na justici?

  • Jak Baxa hodnotí výběr soudců, které mu posílá prezident, a koho by si ještě přál.
  • Proč ÚS zrušil přímé přenosy z jednání pléna.
  • Jak se předseda ÚS staví k AI či sociálním sítím.
  • Jak éru čtvrtého Ústavního soudu hodnotí právníci.
  • Proč se Češi soudí skoro nejvíce v Evropě.
